Vesilaitospomot lähtivät Venäjälle katsomaan formuloita rakennusliikkeen edustajan kanssa – tuomittiin lahjuksen ottamisesta

Oikeuden mukaan toinen pomoista myös vedätti vesilaitosta maksamaan omille lapsilleen tuhansia euroja liikaa palkkaa kesätöistä.

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi Kokkolan Veden palveluksessa ollutta miestä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja kymmenientuhansien eurojen korvauksiin lahjus- ja virkarikosjutussa.

Kokkolan Vesi on Kokkolan kaupungin liikelaitos. Syytetyistä toinen työskenteli vesilaitosjohtajana ja toinen vesilaitosmestarina.

Oikeuden mukaan miehet ottivat rakennusliikkeen edustajalta lahjuksena matkan Venäjälle Sotshin F1-kisoihin vuonna 2019. Lahjan arvoksi oikeus katsoi 1 050 euroa syytettyä kohden.

Oikeuden mukaan rakennusliike sai Kokkolan Vedeltä useita projekteja, vaikka sen toimiala oli maanrakennus. Rakennusliikkeen laskuttamien töiden määrä oli suuri varsinkin vuosina 2018 ja 2019.

– Käräjäoikeus katsoo, että (rakennusliikkeen edustajan) antama ja (syytettyjen) vastaanottama lahja on ollut ainakin omiaan vaikuttamaan (syytettyjen) toimintaan palvelussuhteessaan Kokkolan Vedessä. Riittävää tältä osin on se, että annetulla ja vastaanotetulla lahjalla on ollut mahdollista vaikuttaa (syytettyjen) toimintamahdollisuuksiin, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Huvimajoja ja tynnyrisaunoja

Syyttäjä haki rakennusliikkeen edustajalle tuomiota törkeästä lahjuksen antamisesta. Oikeuden mukaan kyseessä oli kuitenkin vain perusmuotoinen lahjusrikos, jossa syyteoikeus oli ehtinyt miehen kohdalla vanheta.

Syyttäjä syytti saman miehen lahjoneen kaksikkoa myös huvimajoilla, tynnyrisaunoilla sekä Abu Dhabin -matkalla. Oikeus katsoi kuitenkin jääneen näyttämättä, että väitetyillä lahjoilla olisi ollut vaadittu yhteys heidän toimintaansa.

Lahjuksen ottamisen lisäksi vesilaitosmestari tuomittiin luottamusaseman väärinkäytöstä ja petoksesta. Oikeuden mukaan mies järjesti kahtena kesänä omat lapsensa tekemään töitä Kokkolan Vedelle saman rakennusliikkeen sekä oman yrityksensä kautta.

Oikeus katsoi, että järjestelyn takia miehen lapsille maksettiin huomattavasti enemmän kuin jos he olisivat olleet Kokkolan Veden kesätyöntekijöitä. Mies myös itse asiatarkasti yritysten laskut laitokselle. Oikeuden mukaan mies aiheutti näin laitokselle lähes 12 600 euron vahingon.

Tuomio petoksesta tuli siitä, että miehen yritys oli oikeuden mukaan ylilaskuttanut Kokkolan Vettä yli 14 000 euroa.

Saneerasi purkukohteen omin luvin

Ex-vesilaitosjohtaja Esa Jokela tuomittiin myös virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeuden mukaan mies salli menettelyn, jossa samaiselta rakennusliikkeeltä sekä toiselta toimijalta tehtiin hankintoja ilman kilpailutusta.

Mies oli myös päättänyt vastoin hankintasääntöjä saneerata rakennuksen, jonka laitos aikoi purkaa. Saneerauksen teki sama rakennusliike. Turhasta saneerauksesta koitui oikeuden mukaan laitokselle 30 000 euron vahinko.

Jutussa oli myös kolmas syytetty, joka sai sakkoja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Käräjäoikeus antoi tuomionsa torstaina. Tuomitut eivät ole enää töissä Kokkolan Vedessä.

STT kertoo vesilaitosjohtajana työskennelleen miehen nimen tämän silloisen virka-aseman vuoksi.

