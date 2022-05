Kahta teollisuuskemikaaleja ja siivousaineita myynyttä yritystä epäillään laajasta lahjonnasta

– Yksittäisten lahjojen arvo vaihteli 50 euron ja tuhansien eurojen välillä. Eräät edustajat saivat lahjoja vuosien ajan, ja joidenkin edustajien epäillään saaneen lahjoja yli 20 000 euron arvosta. Enimmillään summa on noussut noin 30 000 euroon, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Ismo Siltamäki Helsingin poliisista kertoi tiedotteessa.

Helsingin poliisi on koordinoinut valtakunnallista rikostutkintaa, johon ovat osallistuneet kaikki Suomen poliisilaitokset.

Epäillyt ovat poliisin mukaan kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Heidän mukaansa kyse on ollut sallituista tilaajalahjoista.

Poliisi: Lahjuksia esiteltiin tilaajalahjana

Poliisin mukaan lahjonnasta epäillyillä yrityksillä on ollut tuhansia asiakkaita, muun muassa suomalaisia yrityksiä ja kunnallisia julkisyhteisöjä. Yritysten tuotteita on kaupattu pääosin puhelinmyyntinä ulkomailta.

– Tilauksen yhteydessä asiakkaan edustajalle on tarjottu tilaajalahjaa, jonka arvo on kasvanut tilauksen arvon kasvaessa. Tilattu tuote on toimitettu usein asiakkaan osoitteeseen ja lahja asiakkaan edustajan kotiin, poliisi kertoo.