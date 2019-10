Yksi yö muutti kaiken: Teemu, 18, nousi humalaisen kyytiin, eikä siksi kävele enää koskaan – joutui opettelemaan hengittämisenkin uudestaan: "Haluan näyttää kaikille etten jää pohjamutiin makaamaan"

Liikenneturvan tilastoissa nuoret ovat todellisuudessakin yliedustettuja. Näiden tilastojen mukaan joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Yksi heistä on Teemu Meriläinen.

Kaverit sanoivat, että kohta sattuu jotakin



Ensin ratissa oli Meriläisen kaveri. Kun vauhti kiihtyi, kaksi kaveria halusivat jäädä kyydistä pois. He sanoivat, että kohta sattuu jotakin.

Teemun oli lähdettävä nollasta ja opeteltava hengittäminenkin uudestaan



Kun Meriläinen lopulta irrotettiin hengityskoneesta, hän sanoi hoitajalle, että hänen on heti soitettava tyttöystävälle. Hän halusi kertoa, että on vielä hengissä.

Toipuminen on vaatinut sisua



– Ajattelin, etten voi enää jäädä tänne kotiin. Kaikki asiat tapahtuivat samaan tapaan joka päivä: se oli raskasta. Koin, että minun on tehtävä jotain.

Sen jälkeen Meriläinen on kiertänyt kouluissa puhumassa onnettomuudestaan.

Sama Teemu kuin ennen



Arki sujuu nykyään siten, että Meriläisen tukena on päivisin henkilökohtainen avustaja.

Vakavat vammautumiset ravistelevat läheisimpiä ihmissuhteita. Selviytymiskeinoja on etsittävä – monilla sellaiseksi osoittautuu avoin keskustelu. Niin Meriläisellä ja hänen tyttösystävälläänkin on ollut.

– Monet vammautuneet sanovat, että suhde on päättynyt heti vammautumisen jälkeen. Minusta tuntuu, että meillä tämä on vahvistanut ja kasvattanut meitä ihmisinä.

Tyttöystävä on parantunut fyysisesti melko hyvin, mutta henkinen toipuminen on ollut hitaampaa, ja syyllisyys on painanut häntä.