Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu pilkkasi perussuomalaisia Twitterissä – alatyylisen kuittailun kohteeksi joutunut Sebastian Tynkkynen: "Se todella hämmentää"

Kuvasarjassa esiintyy ulkomaalaisten kanssa seurustelevia perussuomalaisia miespoliitikkoja, kuten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps). Hänen miesystävänsä on kotoisin Mosambikista.

– SDP:n valtuutettu Husu Hussein levittää kuvaa, jossa minun ja poikaystäväni kuvan päälle on PS-logo muutettu muotoon ”Peräsuoli". Vaikka homosuhteet noteerataan pakonomaisesti anaalijuttujen ja ivan kautta, meidänlaisten rakkaus on yhtä arvokasta.

"Surullista, että poliitikko menee tällaista narratiivia toistamaan"

– Olen ehkä tottunut enemmän, että jossain muissa yhteyksissä tällaisia asioita huudellaan. Monesti jossain netin syvissä keskustelupalstoilla meidän parisuhde lytätään anaalitasoiseksi. Mutta se on surullista, jos poliitikko menee tällaista narratiivia toistamaan.

Twiitin tykkäjien joukossa myös veteraanipoliitikko

Hussein on poistanut twiittinsä

– Ihmettelen sellaista poliitikkoja, joka ei katso sitä, että mitä hän päivittää sosiaaliseen mediaan. Minkälaista politiikan tekemistä se on? Kyse on kuvakollaasista, kuvan eri elementit lippuineen kaikkineen on siinä se pointti. Kun itse jotain julkaisee, eiköhän sellaisen sisällön tule katsoneeksi varmasti.