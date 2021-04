Läpimurto: Suomalaistutkijat selvittivät, miksi osa sai narkolepsian sikainfluenssarokotteesta – "Ei kukaan olisi voinut etukäteen arvata"

Ristireaktio tuhosi univalverytmin

Meri kertoo, että suomalaisryhmä ei ole julkaissut vastaavan laajuista tutkimusta tästä aiheesta aiemmin. Asiaa on toki tutkittu koko kuluneen reilun kymmenen vuoden ajan. Yhdysvalloissa vastaavaa, ristireaktion paljastavaa tutkimusta on jo esitelty Stanfordin yliopistossa, mutta siellä tutkimuksessa päädyttiin erilaiseen autoimmuniteettia mahdollisesti aiheuttavaan kohderakenteeseen.

– Ongelma on ollut vaikea ja on vienyt aikaa myös tutkia riittävä määrä näytteitä, Meri perustelee.

–Toisessa komponenteista oli yhtäläisyyttä aivojen yhtä tiettyä entsyymiä vastaan, ja tämä ristireaktio on todennäköisesti ollut tämän narkolepsian taustalla. Se selittää, miksi immuniteetti kääntyi niitä hermostosoluja vastaan, jotka tuottavat oreksiinihormonia. Oreksiinia tarvitaan uni-valverytmin ja lihasjännityksen ylläpitoon. Se vaikuttaa myös ruokahaluun.

Kaikilla sairastuneista oli sama perinnöllinen kudostyyppi, joka ei ole Meren mukaan erityisen harvinainen. Sitä on noin 25-30 prosentilla suomalaisista.

– Ilman sitä narkolepsiaa olisi tuskin kehittynyt. Vielä tämänkin lisäksi taustalla on voinut olla joku lisätekijä, kuten tulehdusreaktio. Siitä ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa Meri jatkaa.

– Herää ajatus, onko tapahtunut jotain muuta, ehkä on sairastettu virusinfektio, tai sitten on sellainen narkolepsia, joka on syntynyt muuta kautta. Mutta ei sitä voi täysin poissulkea, etteikö rokotus tähänkin liittyisi. Muut tapaukset tulivat ilmi hyvinkin pian rokotteen saamisen jälkeen, Meri sanoo.