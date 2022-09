Poikkeuksellinen oikeuskäsittely alkaa: Kahdeksan sairastunutta hakee korvauksia Pandemrix-rokotteen haitoista – tästä on kyse

Korvauksia rokotteista Lääkevahinkovakuutuspooli on saanut loppuvuoteen 2020 mennessä 474 vahinkoilmoitusta Pandemrix-rokotteen aiheuttamista haittavaikutuksista.

Suurin osa, 359 ilmoitusta, liittyy narkolepsiaepäilyihin. Muihin haittavaikutuksiin liittyviä ilmoituksia on tehty 115.

Myönteisiä korvauspäätöksiä narkolepsiatapauksissa on tehty 236, kielteisiä 123.

Vahinkoilmoituksista 85 on hylätty, koska henkilön oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta. Lähde: Lääkevahinkovakuutuspooli