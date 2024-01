Yksi Nuorten Leijonien vastustaja tuntee sinivalkoiset muita paremmin – kiekkosankarin poika varttui Suomessa: ”Ehkä puhun joillekin heistä suomea”

Oikea käsi alhaalla kiekkoileva Maxim Strbak on isänsä tavoin puolustaja. Kasvattiseurana HC Kosice – sama seura, jossa Pittsburghissa ja Los Angelesissakin kiekkoilleen isän ura päättyi kaudella 2015-2016.

Jälki MM-turnauksessa on ollut vahvaa. Neljä ottelua ovat tuotteneet Maxim Strbakille maalin ja viisi syöttöä. Slovakia voitti alkulohkossa Tshekin, Sveitsin ja Norjan, mutta lohkovoittaja USA:n käsittely oli karkea: tappio lukemin 2–10.

– Pelasin Lahdessa kaksi vuotta, kun olin alle 15-vuotias. Sain tarjouksen Jokereista, jossa vietin kolme seuraavaa vuotta. Se oli todella hyvää aikaa, rakastin sitä. Suomi on minulle kuin toinen koti, Strbak kuvaili MTV Urheilulle Göteborgissa.

Erityisen tuttu on Suomen kolmosketjussa viilettävä Tommi Männistö , jonka kanssa Strbak pelaa tätä nykyä samassa joukkueessa Yhdysvaltain yliopistosarjassa NCAA:ssa Michigan State Universityn joukkueessa.

– Hän on mahtava tyyppi. Kaikki rakastavat häntä pukuhuoneessa. Hän on kova kilpailija ja nopea luistelija. Hän on kovaluinen pelaaja, joka ei jätä taklauksiaan puolitiehen, Strbak kehaisi arjessa pelikaverina toimivaa Männistöä.