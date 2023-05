Jukka Jalonen puolusti Kasperi Kapasta ja perusteli alavireisen St. Louis -hyökkääjän valintaa – "Olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä hänen kanssaan"

Suomi–USA perjantaina 12.5. klo 16.15. Studio C Moressa jo klo 15.30!

Joukkueen NHL-hyökkääjistä toista kertaa aikuisten MM-kisoihin osallistuva Kasperi Kapanen pelaa tätä tietoa toisessa ylivoimakentällisessä, jossa viivapakkina on Olli Määttä sekä muina hyökkääjinä Kaapo Kakko , Joel Armia ja Antti Suomela .

– Juhon kanssa olin voittamassa nuorten MM-kultaa 2016. Jeren kanssa en ole paljon pelannut, mutta hänellä on paljon kokemusta voittamisesta, Kapanen sanoi.

"Parannettavaa riittää aina"

– Kapanen ei olisi joukkueessa, jos en uskoisi hänen onnistumiseensa. Hän tuo joukkueeseen räjähtävyyttä ja hyvän laukauksen. Hän on hyvä yleispelaaja ja saa vastuuta ylivoimallakin. Valmensin häntä jo nuorten MM-kisoissa 2016. Sen jälkeen olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä hänen kanssaan, Jalonen sanoi.

All Over Press

All Over Press

Perjantain ottelussa Kapasella on vastassa kaksi tutumpaa pelaajaa. Maalivahti Casey DeSmith pelasi 38 ottelua Pittsburghissa ja hyökkääjä Drew O'Connor 46 ottelua saldolla 5+6=11. Kapanen syötti joulukuun lopulla O'Connorin kauden avausmaalin.

– Pelasin hänen kanssaan muutaman ottelun samassa ketjussa. Drew on hyvä rouhija ja kova luistelija. Casey on ollut vähän Tristanin (Jarry) varjossa, mutta on laatupelaaja. Juuse Saros tulee mieleen hänen tavastaan pelata, Kapanen arvioi.