Sidney Crosbyn ja Jan-Mikael Järvisen odottamaton kohtaaminen – "Siitä repii itsekin iloa"

Matka Savonlinnan jäähallista NHL:ään ja maailman parhaiden jääkiekkoilijoiden vastustajaksi on pitkä, mutta reitin ovat kulkeneet esimerkiksi SaPKo-kasvatit Jarmo Myllys, Ville Leino ja Tuukka Rask.

Savonlinnan kautta on koukannut myös Ilves-kasvatti Jan-Mikael Järvinen, jolle kaudet Mestiksessä olivat kannattava satsaus ennen pääsarjauraa Euroopassa.

– Aluksi olin SaPKossa lainapelaajana. Tirkkosen Pekka tuli valmentamaan ja oli sellainen koutsi, että tykkäsin olla ja kehittyä hänen valmennuksessaan, Järvinen muistelee.

– Mestikseen meneminen ei ollut vaikea päätös. Siinä vaiheessa kiekkouraa, vähän yli 20-vuotiaana, ei vielä tiedä, mihin homma keikahtaa. Piti tehdä valintoja, ja olen luottanut niihin.

Tirkkonen, yksi SaPKo-kasvateista, pääsi pelaajana mittaamaan osaamistaan maailman parhaita vastaan Kanada-cupissa 1991, jossa pelasi esimerkiksi kaikkien aikojen parhaana pidetty Wayne Gretzky.

Crosby edustaa kisoissa Kanadan kirkasta lähihistoriaa. Macklin Celebrini, 18, (oik.) valoisaa tulevaisuutta.AFP / Lehtikuva

Järviselle tällainen tähtihetki koitti maanantaina, kun MM-kaukalossa Tukholmassa vastaan asettui sukupolvensa parhaimpiin lukeutuva Kanadan Sidney Crosby.

– Aika moni on katsonut häntä ylöspäin. Parempia saavutuksia ei löydy monelta mieheltä.

Crosby on saavuttanut esimerkiksi kolme Stanley Cupia, kaksi olympiakultaa, World Cupin voiton, maailmanmestaruuden ja alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden. Henkilökohtaisia palkintoja on kertynyt valtava määrä.

– Joka lajissa on joku, jonka saavutuksia kaikki ihailevat. Jalkapallossa on Lionel Messi, ja jääkiekossa on omat miehensä, Järvinen jutteli.

Malttia

Crosby on Järvistä puoli vuotta vanhempi, eli he kuuluvat saman sukupolven kiekkoilijoihin.

Tähän yhtäläisyydet lähes loppuvat.

Kun Crosby debytoi NHL:ssä 2005, Järvinen pelasi A- ja B-nuorten SM-sarjoissa. Kun Crosby kahmi menestystä NHL:ssä ja Kanadan maajoukkueessa, Järvinen kuului SaPKon tähtipelaajiin kausina 2008–11.

Järvinen aloitti turnauksen katsomon puolelta, mutta kisapassi sai lopulta leiman.Lehtikuva

Lopulta täysin erilaiset reitit kietoutuivat saman kiekon ääreen.

– Hymy nousee huulille. Minkälaisilla matkoilla on tultu tähän pisteeseen. Jos minun reitilläni pystyy jonkun muun kiekkoilijan arkeen antamaan voimaa, että kaikki on mahdollista, niin siitä repii itsekin iloa, Järvinen muistutti.

Leijonien pelaajista ja valmentajista huomattava osa on kypsynyt Mestiksessä. Sarjan merkitys kasvattajana on kiistaton.

– Mestis oli siihen aikaan jossain määrin kilpailukykyisempi ja elinvoimaisempi sarja kuin se nykyään on. Se oli sitä aikaa, etten tyytynyt jämärooliin Liigassa. Kun katsoo taaksepäin, oli se oikea siirto. Pelasin isossa roolissa, missä halusinkin.

Todistelua

Järvinen lähti Tapparaan 2011 ja vakiinnutti hiljalleen paikkansa Liigassa. Hän nousi yhdeksi Tapparan avainpelaajista ja voitti kaksi Suomen mestaruutta.

Maajoukkueeseen, MM-kilpailuista puhumattakaan, oli vielä pitkä matka, kun hän kiersi Saksan, Ruotsin ja Itävallan kautta takaisin Liigaan ja pelasi nyt ehkä parhaan kautensa Ässissä.

9:19 MM-extrassa Jan-Mikael Järvinen: Leijonat saa vastaansa hirmunimillä varustetun Kanadan

Järvinen debytoi Leijonissa huhtikuussa 37-vuotiaana ja joutui odottamaan leimaa MM-kisapassiinsa. Lopulta hänestä tuli Leijonien historian vanhin MM-debytantti.

Järvinen kertoo joutuneensa todistelemaan urallaan aika paljon.

– Kun olin nuori, arvostettiin isoja pelaajia ja säännöt olivat erilaiset. Olen kohdannut kokovastakkainasettelua. Sitä vastaan olen taistellut aina. Siten ei ole ollut helppoa, 174-senttiseksi MM-kisasivuilla ilmoitettu Järvinen myönsi.

Kuulostaako jotenkin tutulta ja Crosbyyn sopivalta? Hänkään ei ole fyysisesti jättiläinen vaan 180-senttinen ja viitisen senttiä alle Kanadan MM-joukkueen tai NHL-pelaajien keskimitan.

Crosby ja Järvinen ovat rakentaneet suuruutensa muilla tavoin.