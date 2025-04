Samalla pistoolilla ammuttiin Lassilassa ja Suvelassa – esikoululainen löysi metsästä

Poliisin mukaan Suvelan ampumatapauksessa käytetty pistooli oli sama, jolla Ruotsista tulleet miehet ampuivat Lassilassa kesällä 2024.

Poliisi on saamassa valmiiksi esitutkinnan Suvelassa joulukuussa tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Poliisi epäilee katujengiin liittyvien henkilöiden epäillään surmanneen kolmannen henkilön ryöstön yhteydessä.

Poliisin mukaan kahden henkilön epäillään sopineen asekaupoista entuudestaan tuntemansa henkilön kanssa tarkoituksenaan ryöstää hänet. Tapaaminen oli sovittu Espoon Suvelaan 5.12.2024.

Molemmat epäillyt olivat menneet tapahtumapaikalle, mutta esitutkinnan mukaan vain toinen epäillyistä tapasi uhrin. Toinen epäillyistä oli ohjannut viesteillä uhrin tapahtumapaikalle ja jäänyt sen jälkeen lähistölle odottamaan.

Tätä samaa Glock-pistoolia käytettiin niin Lassilan kuin Suvelankin ampumistapauksissa.

– Uhrin tavanneen henkilön epäillään yrittäneen ryöstää hänet. Tilanne johti siihen, että hän ampui uhria useita kertoja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Marko Forss.

Poliisin teknisten tutkimuksen perusteella uhria oli ammuttu kolme kertaa lähietäisyydeltä. Tutkinnan perusteella ainakin ensimmäinen laukaus oli ammuttu alle metrin etäisyydeltä. Poliisi epäilee, että uhrilta anastettiin teon yhteydessä omaisuutta useiden tuhansien eurojen edestä.

Sama ase kuin Lassilan ampumisessa

Poliisin tekopaikalla tekemässä teknisessä tutkimuksessa teossa käytettyä asetta ei löytynyt. Esitutkinnan perusteella poliisi kuitenkin epäili, että tekoase oli pian teon jälkeen kuljetettu Itä-Helsinkiin, mutta tarkempi paikka ei esitutkinnassa heti selvinnyt.

– Esikoululainen lapsi löysi myöhemmin hylätyn tekoaseen Vuosaaren metsästä, kertoo Forss.

Teknisessä tutkimuksessa ilmeni, että tekoase on sama kuin Lassilassa elokuun lopussa 2024 tapahtuneessa murhan yrityksessä. Tapauksien välillä ei kuitenkaan epäillä olevan muutoin yhteyksiä, Forss sanoo MTV:lle.

– Rikollisverkostoissa aseet toki liikkuvat, niitä myydään ja ostetaan.

Suvelan ampumispaikalle oli tuotu kynttilöitä kuolleen nuoren miehen muistoksi.

Lassilan ampumisesta epäillyt käräjäoikeudessa 9.4.2024.

Lassilan ammuskelua käsitellään parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa, jossa viittä nuorta miestä syytetään murhan yrityksestä ja yhtä avunannosta.

Suvelan tapauksen tiimoilta murhasta, törkeästä ryöstöstä ja ampuma-aserikoksesta epäiltynä on kaksi henkilöä, joista toinen on edelleen vangittuna. Rikoksien ei epäillä esitutkinnan perusteella liittyvän rikollisryhmien välienselvittelyihin, mutta molemmilla epäillyillä on vahva kytkös katujengeihin.

MTV:n tietojen mukaan myös ampumisen uhrina kuollut 19-vuotias kytkeytyy Espoon Leppävaarassa toimivaan L-City-katujengiin.

