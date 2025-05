Oikeudenkäynti alkaa Espoon jouluaaton ampumisesta

Yhdelle vaaditaan rangaistusta murhan yrityksestä ja kahdeksalle törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Espoon jouluaaton ampumisesta. Ampuminen tapahtui kadulla Leppävaaran Puustellinmäessä.

Syyttäjä vaatii yhdelle ihmiselle rangaistusta murhan yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.

Lisäksi kahdeksaa ihmistä syytetään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syytetyt ovat pääasiassa kiistäneet rikokset.

Poliisin mukaan ampumisen taustalla oli kahden niin sanotun katujengiryhmän riitely.

Toinen ryhmistä vaikuttaa poliisin mukaan pääosin Espoossa ja toinen Keravalla. Ryhmät olivat poliisin mukaan valmistautuneet väkivaltaiseen kohtaamiseen aseilla ja kaasusumuttimilla.

– Poliisi sai ilmoituksen ampumisesta vasta sen jälkeen, kun yksi tapauksessa loukkaantuneista espoolaisista hakeutui sairaalaan, sanoi tutkinnanjohtaja Marko Forss tiedotteessa huhtikuun lopulla.

"Ammuttu puolin ja toisin"

Syyttäjän syyttämättäjättämispäätösten perusteella keravalaisten autosta ammuttiin ainakin viidesti kohti espoolaisia siten, että kolme ihmistä haavoittui.

– Tilanteessa on ammuttu puolin ja toisin. Espoolaisten joukosta on ammuttu ainakin yksi laukaus kohti keravalaisia, päätöksessä sanotaan.

Esitutkinnassa ei syyttäjän mukaan saatu selvitettyä, kuka espoolaisista ampui.

Poliisin mukaan ryhmien välinen riitely jatkui vielä ampumisen jälkeen. Esitutkinnassa yhden epäillyn puhelimesta löytyi materiaalia käsiaseesta sekä rap-lyriikoita ampumisesta ja niin sanotusta drive by -ampumisesta.

Epäillyillä Snapchat-ryhmä

Syyttäjä jätti syytteen nostamatta osaa esitutkinnassa epäillyn asemassa olleita vastaan.

Todisteena heidän liittymisestään ampumiseen oli viestejä, tapahtuman jälkeen luotu Snapchat-ryhmä sekä televalvonta- tai muita tietoja epäiltyjen olosta tapahtumapaikalla.

Nämä todisteet eivät syyttäjän mukaan kuitenkaan riittävällä tavalla osoittaneet rikokseen syyllistymistä.

Yksi syytteittä jääneistä nuorista kertoi kuulleensa kokoontumisesta kavereiltaan ja menneensä paikalle katsomaan.

– Hän on kertonut menneensä paikalle yksin kävellen ja tulleensa paikalle hieman myöhässä. (Hän) on kertonut olleensa noin 50–70 metrin päässä porukasta, kun hän on kuullut laukauksia ja nähnyt kaikkien lähtevän juoksemaan. Hän ei ole nähnyt kellään aseita, hän on vain kuullut laukauksia, syyttämättäjättämispäätöksessä sanotaan.

Puhelin paikantui tapahtumapaikalle

Toisen nuoren puhelin paikantui tapahtumapaikalle, mutta hän kiisti olleensa paikalla.

– Kukaan esitutkinnassa kuulluista henkilöistä ei ole kertonut, että (hän) olisi ollut paikalla ja varustautunut astalolla, veitsellä tai muuta välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa.

– Pelkästään se seikka, että - - puhelinliittymä on paikantunut tapahtumapaikalle, ei riitä osoittamaan, että hän olisi osallistunut tekoon.

Tänään alkavan oikeudenkäynnin on määrä kestää kesäkuun alkupuolelle asti.