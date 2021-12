Yksi kuva näyttää: Tästä syystä omikronvariantti on täysin poikkeuksellinen – "Pinta muuttunut huomattavasti"

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti kertoo, että omikronvariantissa on lukuisia muutoksia muihin variantteihin verrattuna.

Yksin omikronin piikkiproteiinissa on 26 mutaatiota, jotka ovat tyypillisiä vain sille. Kaikista uusista mutaatioista ei vielä ole edes tietoa.

– Omikronin pinta on muuttunut huomattavasti enemmän kuin muissa varianteissa, Vapalahti kertoo.

Katso yllä olevalta videolta kuva, miksi omikronvariantti on täysin poikkeuksellinen!

– Aiemmin [koronataudin] sairastaneiden ja rokotettujen immuniteetti vähän väistyy, mutta toisaalta soluimmuniteetin tunnistavista alueista vain osa on muuttunut, ja tämän vuoksi sarmaan suoja vakavalta taudilta ei ole todennäköisesti niin paljon muuttunut.

– Yksi syy, miksi tästä on oltu huolissaan, on se, että omikron on vallannut hyvin nopeasti alaa Etelä-Afrikassa.