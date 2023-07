Jalkapallo-ottelussa kauhea tilanne – fanin sikamainen käytös vei Gabrielan, 23, hengen

Brasilian poliisi on tiedottanut, että se on asettanut 26-vuotiaan miehen syytteeseen Anellin kuolemasta ja tämä on nyt vangittuna. Anelli oli jonottamassa stadionille, kun pullon sirpaleet osuivat häntä niskaan ja se aiheutti hänelle Sky Newsin mukaan kaksi sydänkohtausta.