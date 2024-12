Tältä näyttää prinsessa Catherinen ja prinssi Williamin perheen joulu – yksi rumba on tuttu miljoonille tavan tallaajille ympäri maailman

Kruunun takaa -jaksossa käydään läpi sitä, kuinka brittikuninkaalliset todella joulua viettävät.

Brittikuninkaalliset kokoontuvat perinteisesti yhteiseen joulunviettoon Sandringhamin kartanoon, jossa monivuotiset tavalla tai toisella määrittelevät pyhien juhlintaa. Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisiin syventynyt kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi asioita, jotka liittyvät kuninkaallisten jouluun.

Kuningatar Elisabet pisti aluilleen tavan, joka on vakiintunut kuninkaallisten jouluun: sen, että joulua juhlitaan brittikuninkaallisten kesken jo jouluaattona joulupäivän sijaan, joka on Isossa-Britanniassa tavanomainen aika joulunvietolle.

Kun aikoinaan kuningatar Elisabetin perheeseen alkoi tulla enemmän lapsenlapsia, ajatteli monarkki Jaatisen mukaan siirtää joulunvieton jo aattoiltaan, jotta lasten ei tarvitsisi kärvistellen odotella lahjojen avaamista. Elisabet oli eläessään myös syvästi uskonnollinen ja halusi joulupäivän olevan materialistisen juhlan sijaan ennen kaikkea hengellinen.

Tänäkin vuonna medioissa on nostettu esiin prinsessa Catherinen taannoin lausuma ajatus siitä, että hän pitää joulun viettämistä aattoiltana "outona". Jaatinen kertoo, että Catherine ja prinssi William lapsineen viettävät joulua, joka näyttää monin tavoin hyvin samanlaiselta, kuin miljoonien muiden perheiden joulut ympäri maailmaa.

– Kun isovanhemmat ovat elossa, niin sitten sukuloidaan paikasta toiseen. On sovittu, että he yleensä ovat tämän jouluaaton Sandringhamissa koko suvun kanssa ja sitten tämän joulukävelyn ja puheen jälkeen sitten pakataan perhe autoon ja sitten lähdetään Catherinen vanhempien luokse, jossa on toinen joulu ja toiset lahjat, Jaatinen kertoo.

– Hyvin erilaisella fiiliksellä, paljon keskiluokkaisempi. Lapset saavat ihan normaaleja joululahjoja, kun sitten taas jouluaattona, kun he vaihtavat kuninkaallisten kesken näitä lahjoja, niin ne ovat tällaisia halpoja hupilahjoja. Eiväthän he anna toisilleen mitään kultaa ja timantteja, Haili komppaa.

