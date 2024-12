Asiantuntija tyrmää Harryn ja Meghanin kohuhaastattelun Oprah Winfreyn kanssa

Kruunun takaa -jaksossa muistellaan prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin antamaa kohuhaastattelua yhdysvaltalaisjuontaja Oprah Winfreylle, joka sysäsi liikkeelle uudenlaiset dramaattiset spekulaatiot.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan karistivat brittihovin tomut jaloistaan yli neljä vuotta sitten ja jättäytyivät kuninkaallisesta elämästään sekä velvollisuuksistaan, mutta ovat silti yhä tänä päivänä kuninkaallisen perheen puhuttavimmat jäsenet.

Vuosien mittaan Harry ja Meghan ovat avautuneet useaan otteeseen kuninkaallisen elämänsä haasteista ja hankaluuksista julkisesti. Vuoden 2021 keväällä, vuosi hovista poistumisensa jälkeen, pariskunta antoi ensimmäisen haastattelun aiheesta yhdysvaltalaiselle juontajalle Oprah Winfreylle.

Haastattelusta nousi valtava kohu. Sen pääkeskiössä oli Meghan, joka muun muassa kertoi Winfreylle, että hänen odottaessaan parin esikoista Archieta olisi joku kuninkaallisen perheen jäsenistä pohtinut syntymättömän lapsen ihonväriä.

Monenlaisten väitteiden tykitys yllätti monet aikanaan. Niin myös Kruunun takaa -ohjelman kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen sekä toimittaja Aino Hailin.

Meghan oli tiettävästi tuntenut Oprah Winfreyn jo pitkään ennen haastattelun nauhoittamista. Winfrey myös asuu samalla hulppealla, superjulkkisten täyttämällä asuinalueella Kalifornian Montecitossa, jonne Harry ja Meghan myös muuttivat jätettyään brittihovin taakseen.

– Ensinnäkään en pitänyt sitä minkäänlaisena journalistisena tilaisuutena. Se oli jotenkin niin karsean käsikirjoitettu. Lähtökohtaisesti se, että ystävä puhuu toiselle ystävälle, se ei ollut mielestäni siinä mielessä hyvä haastattelu, Jaatinen arvioi.

– Olen sitä mieltä, että tottakai Meghanilla on oikeus kertoa oma näkökulmansa. Kyllähän siellä on jotakin täytynyt olla, että se on ollut niin hirveää, että täytyy katkoa välit perheeseen ja vaihtaa mannerta. Mutta jotenkin tuli sellainen olo, että tämä on täysin väärä tapa käsitellä tämä asia.

Jaatinen kyseenalaistaa myös muun muassa tavan, jolla Harry ja Meghan esittivät puolittaisia vihjauksia siitä, kuinka hovin jäsenten kesken oli ollut hankaluuksia.

– Semmoiset nimettömät heitot siitä, että joku oli ikävä ja toinen oli vielä ikävämpi, joku sanoi pahasti, muttei kerrota kuka sanoi pahasti.

Kritiikkiä Kruunun takaa -keskustelussa saa myös tapa, jolla pariskunta päätti alkaa käsitellä kokemiaan asioita.

– Heidän siinä esittämänsä asiat, että mitä he olivat kokeneet, niin se on järkyttävää. Totta kai tuollaisiin asioihin täytyy suhtautua vakavuudella. Mutta nimenomaan se foorumi, millä sitä käsitellään, ja vielä se, että se lyö bensaa liekkeihin kaikille, sekä brittimedioille ja (lehdistölle) ympäri maailman, Haili toteaa.

– Siinä otettiin sellainen hassu linja, että siellä oli ikäviä ihmisiä, jotka sanoivat pahasti, mutta emme sano heidän nimeään, koska haluamme olla kuitenkin heidän kanssaan hyvissä väleissä. No ette te ole hyvissä väleissä! Että mitä ihmettä? Jaatinen pohtii.

Alla olevalla videolla Kruunun takaa -jakso kokonaisuudessaan, jossa käydään läpi Harryn ja Meghanin aikaansaamat kohut sekä se, kenen uskottavuus niiden myötä on lopulta kärsinyt eniten.

