"Yksi kaikkien aikojen rankimmista" MM-ralleista oli häikäisevä suomalaisnäytös – Henri Toivonen kävi sen jälkeen koskettavan keskustelun kartturinsa kanssa

B-ryhmä on erottamaton osa rallin MM-sarjan historiaa. MTV Katsomossa on julkaistu aihetta käsittelevä dokumentti Riding Balls of Fire – The Wildest Years of Rallying, joka valaisee paitsi sitä, mikä kyseisestä aikakaudesta teki niin ainutlaatuisen, myös sitä, miksi superautot tulivat tiensä päähän.