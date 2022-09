Yksi jalkapallon MM-kisojen isoista kysymyksistä ratkeamassa – näin Qatar myöntyy oluen myyntiin

Marraskuun 20. päivänä Qatarissa käynnistyvät MM-kisat ovat historian ensimmäiset maassa, jossa islam on valtauskonto, ja jossa alkoholin myynnille on asetettu tiukat rajoitteet. Vaikka Qatar ei ole täysin "kuiva" kuten naapurinsa Saudi-Arabia, alkoholin nauttiminen julkisesti avoimissa tiloissa on laitonta.