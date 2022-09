"Tämä on täydellistä" – David Beckham mainostaa ihmisoikeustilanteestaan surullisenkuuluisaa Qataria

– Hänen osallisuutensa (markkinoinnissa) on hyvä uutinen Qatarin turismimarkkinoille, ei tosin ihmisoikeuksille, toteaa Amnestyn Felix Jakens Daily Mailissa .

– Tämä on täydellistä, toteaa Beckham Qatariin viitaten.

Jalkapalloikoni on yksi talven MM-kisoja isännöivän maan "lähettiläistä". Beckhamin kerrotaan tienaavan jopa toistasataa miljoonaa euroa Qatarin matkailun eteen tekemästään työstä.

– Tämä on vain viimeisin nokkela ja positiivinen video, johon David Beckham on antanut kasvonsa. Eikä videolla mainita mitään maan kammottavista ihmisoikeusloukkauksista, Felix Jakens toteaa.

Beckham on saanut mainoskampanjan myötä kovaa arvostelua osakseen. Englannin maajoukkuelegenda on aiemmin tukenut avoimesti homoseksuaaleja. Nyt hän toimii mainoskasvona valtiolle, jossa homoseksuaalisuus on laissa kielletty.