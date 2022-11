Oluen ystäville MM-Qatarissa kitkerä isku – paitsi jos kuulut vip-porukkaan

Yhdysvallat-Wales 21.11. klo 21.00 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studio käyntiin klo 20.30.

MTV ja C More esittävät MM-turnauksesta 22 ottelua suorina lähetyksinä!

Qatar on islaminuskoinen valtio ja erittäin konservatiivinen. Alkoholin myyminen on siellä tiukasti rajoitettua. Kisavieraat voivat ostaa alkoholia vain tietyillä fanialueilla ja hotelleissa, joiden ravintoloilla on anniskeluoikeudet. Qatariin odotetaan saapuvan yli miljoona jalkapallon ystävää 29 päivää kestävän turnauksen aikana.