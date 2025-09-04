Ensitreffit-morsiamet keskustelevat tulevaisuudesta: "Jos tulisi pettymys, se sattuisi tosi paljon"

Ensitreffit alttarilla -ohjelman ensimmäisessä jaksossa morsiamet tapaavat toisensa ennen häitä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman ensimmäisessä jaksossa sekä morsiamet tapaavat keskenään ja sulhaset keskenään ennen häitä. Ohjelman osallistujat pääsevät keskustelemaan, millaisia tuntemuksia heillä on ennen alttarille astumista.

Morsianten tapaamisessa keskustelut vaihtelevat hääpuvun sovituksesta nykyajan deittikulttuuriin. Keskusteluissa on vahvasti läsnä tuleva hääpäivä ja sulhanen.

– Minun pitää antaa itselleni jotenkin se lupa, että saan mennä täysillä tähän. Sitten jos tulisi pettymys, niin se tulee sattumaan tosi paljon siinä kohtaa, kun on antanut itsestään paljon. Itse ei ainakaan voi olla, että en yrittänyt tai en antanut mahdollisuutta, Iina sanoo.

