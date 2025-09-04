Ensitreffit-morsiamet keskustelevat tulevaisuudesta: "Jos tulisi pettymys, se sattuisi tosi paljon"

0:39imgEnsitreffit-morsiamet keskustelevat avoimesti tulevaisuudesta
Julkaistu 51 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Ensitreffit alttarilla -ohjelman ensimmäisessä jaksossa morsiamet tapaavat toisensa ennen häitä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman ensimmäisessä jaksossa sekä morsiamet tapaavat keskenään ja sulhaset keskenään ennen häitä. Ohjelman osallistujat pääsevät keskustelemaan, millaisia tuntemuksia heillä on ennen alttarille astumista. 

Lue lisää: Tässä ovat Ensitreffit alttarilla -parit!

Morsianten tapaamisessa keskustelut vaihtelevat hääpuvun sovituksesta nykyajan deittikulttuuriin. Keskusteluissa on vahvasti läsnä tuleva hääpäivä ja sulhanen.

– Minun pitää antaa itselleni jotenkin se lupa, että saan mennä täysillä tähän. Sitten jos tulisi pettymys, niin se tulee sattumaan tosi paljon siinä kohtaa, kun on antanut itsestään paljon. Itse ei ainakaan voi olla, että en yrittänyt tai en antanut mahdollisuutta, Iina sanoo.

Katso tapaaminen yllä olevalta videolta.

Ensitreffit alttarilla torstaisin 4. syyskuuta alkaen klo 21 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Sarjan kolme ensimmäistä jaksoa ovat jo katsottavissa MTV Katsomo+ -palvelussa.

Lisää aiheesta:

Ensitreffit-sulhanen herkistyy alttarilla: "Sen katseen muistan varmasti ikuisesti"Ensitreffit-sinkut kirjoittavat puolisoilleen ensimmäiset kirjeet: "Apua, en ollut ollenkaan valmistautunut tähän"Ensitreffit alttarilla -morsian muistelee ahdistuneensa pian häiden jälkeen: "Se kupla vähän niin kuin puhkesi"Kari Kanala odottaa jännityksellä Ensitreffit alttarilla -parien päätöksiä: "Viimeinen sana sanotaan täällä"Ensitreffit-pari odotuksistaan hääyötä koskien: "Se menee tosi hyvin"Ensitreffit alttarilla -sulhasen odotukset eivät vastaa mielikuvaa morsiamesta: "Tuli epäilyksen tunteita"
Ensitreffit alttarillaTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Ensitreffit alttarilla