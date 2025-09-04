Ensitreffit-sulhaset tapaavat ennen hääpäivää – Matti esittää suoran kysymyksen: "Mitäs sitten, jos tulee…"

Julkaistu 04.09.2025 16:04
Katja Lintunen

Ensitreffit alttarilla -ohjelman sulhaset tapaavat toisensa ennen hääpäivää.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman avausjaksossa nähdään merkittävä uudistus, kun ohjelman osallistujat tapaavat toisensa ennen alttarilla astumista. Tapaamiset etenevät niin, että naiset tapaavat keskenään ja myös miehet tapaavat keskenään.

Ohjelman osallistujat keskustelevat avoimesti tunteistaan, jollaisia heillä on juuri ennen häitä.

– Mitäs sitten, jos tulee sellainen fiilis, että ouu shit, tämä ei toimi. Mitäs sitten tehdään? Matti kysyy muilta sulhasilta. 

Katso yllä olevalta videolta, mitä muut vastaavat Matille.

Ensitreffit alttarilla torstaisin 4. syyskuuta alkaen klo 21 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

