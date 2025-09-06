Ensitreffit-parit tapaavat kesken kauden – tällaisen huomion Hanna Myllymaa teki

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa avioituu tänä vuonna neljä pariskuntaa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa seurataan tänä vuonna, kun neljä pariskuntaa avioituu ensinäkemältä. Tällä kaudella ohjelma uudistuu niin, etteivät pariskunnat avioidu virallisesti viime vuosien tapaan. Pariskuntien tukena ja apuna ovat asiantuntijat Hanna Myllymaa, Iida Mäkikallio ja Joona Pesonen.

Ohjelman lehdistötilaisuudessa asiantuntijat kertoivat, että Ensitreffit alttarilla -ohjelman 12. tuotantokaudella nähdään paljon tunteita. Asiantuntijat paljastavat, että parit pääsevät tapaamaan toisensa kesken kauden.

– Minusta se on ollut tosi mielenkiintoista, että meidän parit ovat kesken kauden päässeet näkemään toisiaan ja saaneet sitä vertaistukea sekä löytäneet erilaisia oivalluksia. Jopa niin, että parit ovat ristiin keskenään keskustelemassa, Myllymaa kertoo.

Myllymaan mukaan parit ovat löytäneet tapaamisessa uusia näkökulmia suhteisiin.

– Se oli tosi raikasta ja kiva näkökulma tähän.

Mäkikallio toivoo, että asia välittyisi myös kotisohvalle ja katsojat ottaisivat oppia myös omiin suhteisiin.

– Ja alkaisi luomaan sellaista kulttuuria, että hei me voidaan keskustella näistä asioista vaikka kaveripiirissä tai ystävien kesken. Että ne ovat sellaisia aiheita, mistä voidaan yhdessä jutella, että ei jäädä niin paljon hankalien asioiden kanssa yksin.

– Kun me aletaan jakamaan asioita, niistä tulee kevyempiä kantaa, Mäkikallio sanoo.

Yllä olevalla videolla Pesonen arvioi, miksi vähemmistön edustajien häitä ei ole nähty ohjelmassa.