YK:n mukaan Venäjä kiduttaa ukrainalaissiviilejä järjestelmällisesti yli 100 pidätyskeskuksessa Venäjällä sekä sen miehittämillä alueilla Ukrainassa.
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kertoo kidutuksista eilen julkaistussa raportissa.
Raportin mukaan tällaisia pidätyskeskuksia on ainakin 114, ja niissä pidetään Ukrainan mukaan noin 1 800 ukrainalaista vankia.
Raporttiin on haastateltu yli kahtasataa vapautettua vankia, jotka ovat kuvailleet kokemuksiaan yhdenmukaisesti. Heidän mukaansa pidätyskeskuksissa muun muassa järjestetään valeteloituksia ja annetaan sähköiskuja vangeille.
Vankeihin on kohdistettu myös seksuaalista väkivaltaa.