YK:n pääsihteeriltä painava lausunto: Israelin kieltäytymistä kahden valtion mallin ajatuksesta on mahdotonta hyväksyä

Israelin kieltäytymistä kahden valtion mallin ajatuksen edistämisestä on mahdotonta hyväksyä, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo. Hänen mukaansa Israelin ehdoton linja voi pitkittää sotaa Gazassa.

Muun muassa Yhdysvallat on kehottanut Israelia harkitsemaan kahden valtion mallin edistämistä palestiinalaisten kanssa, jotta vakavasti kriisiytynyttä tilannetta alueella saataisiin liennytettyä.

– Tämä kieltäytyminen ja se, että palestiinalaisilta evätään oikeus omaan valtioon voivat pitkittää määrittelemättömän ajan konfliktia, josta on tullut suuri uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, Guterres sanoi neuvostolle.

Guterres peräänkuulutti kansainvälistä tunnustamista sille, että palestiinalaisilla on oikeus omaan itsenäiseen valtioon.

Turvallisuusneuvoston puhetta johtanut Ranskan ulkoministeri Stephane Sejourne sanoi neuvostolle tiistaina, että palestiinalaisten on saatava oma valtionsa.

Yli 25 000 kuollut Gazassa

Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua on arvosteltu laajasti ympäri maailman, kun hän on kerta toisensa jälkeen torpannut suoraan ajatuksen kahden valtion mallista. Israel on uhmannut niin ikään Yhdysvaltojen vaatimuksia.