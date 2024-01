WSJ: Israelin surmaamien Hamas-taistelijoiden määrä kaukana tavoitteesta – siviilejä kuollut yli 25 000

Arvioitu kuolonuhrien määrä jää kauas Israelin sodanajan tavoitteista, sillä maa on ilmoittanut pyrkivänsä tuhoamaan Hamasin.

Yhdysvaltalaisarvioista paljastuu myös, että Hamasilla on tarpeeksi ampumatarvikkeita jatkaakseen iskuja Israelia ja Israelin Gazassa olevia joukkoja vastaan kuukausien ajan. Hamasin kerrotaan myös pyrkivän muodostavan uudelleen poliisivoimiaan osissa Gazan kaupunkia.

Israelilaisviranomaiset ovat myöntäneet, ettei Israel ole onnistunut saavuttamaan tavoitettaan Hamasin tuhoamisesta, vaikka maa on moukaroinut palestiinalaisten tiheästi asuttamaa Gazan kaistaa ilmaiskuin ja hyökkäyksin.

Yli 25 000 saanut surmansa Gazassa

Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa ainakin 25 100 ihmistä. Valtaosa surmansa saaneista on ollut naisia ja lapsia. Ministeriön mukaan Israelin hyökkäyksissä haavoittuneita on lähes 63 000.