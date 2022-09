YK:n pääsihteeri varoitti "tyytymättömyyden talvesta"

Guterresin mukaan luottamus on murentumassa, eriarvoisuus kasvamassa räjähdysmäisesti ja planeettamme on polttavan kuuma. Ihmiset kärsivät, eniten heikoimmassa asemassa olevat, Guterres sanoi.

Hän viittasi globaaliin lämpötilan nousuun ja siihen, että Pakistanissa on äskettäin jäänyt veden alle alue, joka on suuruudeltaan Britannian kokoinen. Pääsihteeri suomikin puheessaan fossiiliyrityksiä.

– Maailmamme on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. On aika puuttua asiaan. Meidän on saatava tilille fossiiliyritykset ja niiden mahdollistajat, Guterres sanoi.