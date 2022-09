Satelliittikuvat paljastavat Pakistanin tulvien mittakaavan – jopa kolmannes maasta veden alla

Arviolta jopa kolmannes Pakistanin pinta-alasta on tulvavesien peittämänä. Tulvissa on kuollut ainakin 1 200 ihmistä, mukaan lukien noin 400 lasta.

Syöksytulvien välittömien tuhojen lisäksi hengenvaara on läsnä vielä pitkän aikaa. Sairaudet pääsevät leviämään nopeammin tulva-alueilla, ja sairaalat ovatkin jo monella alueella ylikuormittuneita.

Taustalla ilmaston lämpeneminen

Sademäärät ovat olleet ennätyksellisiä. Esimerkiksi eteläisimmässä provinssissa Sindhissä on satanut lähes 500 prosenttia keskimääräistä enemmän. Koko Pakistanissa sademäärät ovat olleet 190 prosenttia 30 vuoden mittausjakson keskimäärää suuremmat.

Tutkijoiden mukaan katastrofaalisten tulvien pääaiheuttaja on ilmaston lämpeneminen.

Tyynenmeren ja Intian valtameren alueilla on ollut erittäin lämmintä maaliskuusta kesäkuuhun, ja tuo lämpö on aiheuttanut matalapainetta. Se on tehnyt vuosittaisista monsuunisateista poikkeuksellisen voimakkaita, sanoo Pakistanin ilmatieteenlaitoksen meteorologi Sardar Sarfaraz uutistoimisto Reutersille.