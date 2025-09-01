YK:n pääsihteeri vaatii Jemenin hutheja vapauttamaan kiinni otetut YK:n työntekijät

YK:n mukaan huthit ottivat Jemenissä sunnuntaina kiinni ainakin 11 työntekijää YK:n tiloihin tehdyissä ratsioissa Sanaassa ja Hodeidassa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on ilmaissut tuohtumustaan siihen, että huthit ovat ottaneet kiinni YK:n työntekijöitä Jemenissä.

Lausunnossaan Guterres tuomitsi kiinniotot, joita hän kuvaili mielivaltaisiksi. Hän vaati, että huthit vapauttavat kiinni otetut välittömästi.

– Tuomitsen lisäksi tunkeutumisen Maailman ruokaohjelman (WFP) tiloihin, YK:n omaisuuden takavarikoinnin ja yritykset päästä muihin YK:n tiloihin Sanaassa, Guterres jatkoi.

Pääsihteeri vaati myös, että kaikki muut Jemenissä viime vuosina mielivaltaisesti kiinni otetut ihmiset vapautetaan. Hän listasi maassa otetun kiinni muun muassa YK:n, diplomaattisten edustustojen sekä kansallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen henkilöstöä. Osa näistä on ollut kiinni otettuina jo vuosista 2021 ja 2023 lähtien.

– YK:n ja sen kumppaneiden henkilöstö ei saa ikinä joutua kohteeksi, eikä heitä saa pidättää tai vangita heidän suorittaessaan tehtäviään YK:lle. YK:n henkilöstön ja omaisuuden turvallisuus sekä YK:n tilojen koskemattomuus on taattava kaikkina aikoina, Guterres jatkoi.

– YK jatkaa väsymättä työtä kaikkien mielivaltaisesti pidätettyjen henkilöiden turvallisen ja välittömän vapauttamisen varmistamiseksi.

Huthiviranomaiset eivät ole kommentoineet

YK:n mukaan huthit ottivat sunnuntaina kiinni ainakin 11 työntekijää YK:n tiloihin tehdyissä ratsioissa Jemenin pääkaupungissa Sanaassa sekä Hodeidassa. Asiasta kertoi YK:n Jemen-lähettiläs Hans Grundberg.

Aiemmin sunnuntaina YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) sanoi, että huthit ottivat kiinni yhden järjestön työntekijöistä Sanaassa.

WFP:n mukaan paikalliset turvallisuusjoukot tunkeutuivat järjestön toimistoon ja ottivat kiinni yhden työntekijän. Järjestön mukaan myös muilta alueilta on raportoitu vastaavista tapauksista.

WFP lisäsi pyrkivänsä saamaan huthiviranomaisilta lisätietoja kiinniotoista mahdollisimman pian.

Nimettömänä pysytellyt turvallisuuslähde taas kertoi uutistoimisto AFP:lle, että seitsemän WFP:n ja kolme lastenjärjestö Unicefin työntekijää olisi otettu kiinni sunnuntaina sen jälkeen, kun järjestöjen toimistoihin tunkeuduttiin.

Huthiviranomaiset eivät tuoreeltaan kommentoineet kiinniottoja.

Lähde: Epäillään yhteistyöstä Israelin kanssa

Israel teki torstaina Sanaassa iskun, jossa kuoli huthien pääministeri. Israelin asevoimat vahvisti lauantaina surmanneensa pääministerin iskussaan Sanaan alueella sijaitsevaan kohteeseen.

Lauantaina jemeniläinen turvallisuuslähde kertoi AFP:lle, että huthiviranomaiset olisivat ottaneet kiinni kymmeniä ihmisiä Sanaassa ja muilla alueilla epäiltyinä yhteistyöstä Israelin kanssa.

Huthit ottivat tammikuussa kiinni kahdeksan YK:n työntekijää. Lisäksi huthit ovat tehneet kiinniottoja muun muassa vuoden 2024 kesäkuussa. Tuolloin kiinniotot kohdistuivat huthien mukaan muun muassa yhdysvaltalais-israelilaiseen vakoiluverkostoon, jonka huthit sanoivat toimineen humanitaaristen järjestöjen suojissa. YK on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Jemenin pääkaupunki Sanaa on Iranin tukemien huthien hallussa.