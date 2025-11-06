Kazakstan tulee liittymään niin sanottuihin Abraham-sopimuksiin, joilla Israelin tunnustamisesta on tehty osa Lähi-idän politiikkaa.
Kazakstan tulee normalisoimaan suhteensa Israeliin torstaina, kertoi korkea-arvoinen Yhdysvaltain hallinnon edustaja uutistoimisto AFP:lle. Kazakstanilla ja Israelilla on jo diplomaattisuhteet, joten kyse on lähinnä symbolisesta eleestä.
Kazakstan tulee liittymään niin sanottuihin Abraham-sopimuksiin, joilla Israelin tunnustamisesta on tehty osa Lähi-idän politiikkaa.
Ensimmäiset sopimukset solmittiin vuonna 2020 Yhdysvaltojen välityksellä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Bahrainin ja Israelin välille. Myöhemmin mukaan liittyivät Marokko ja Sudan.
Kazakstanin presidentti kertonee asiasta virallisesti perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa osallistuessaan Keski-Aasian maiden huippukokoukseen, jota Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump isännöi Washingtonissa.