Israel väittää YK:n avustusjärjestön työllistäneen satoja terroristeja

– Henkilökuntamme on raportoinut hirveistä tapahtumista ollessaan pidätettynä ja Israelin viranomaisten kuulusteluissa. Nämä raportit sisälsivät kidutusta, ankaraa kaltoinkohtelua, pahoinpitelyä ja seksuaalista hyväksikäyttöä, UNRWA sanoi uutistoimisto AFP:lle antamassaan lausunnossaan.

Euroopan komissio lupasi tukea

Euroopan komissio on nyt kuitenkin luvannut järjestölle 50 miljoonaa euroa, ja myöhemmin EU:n on tarkoitus antaa sille vielä 32 miljoonaa euroa lisää.

UNRWA:n johtaja Phillipe Lazzarini on sanonut, että Israel ei ole esittänyt todisteita järjestön entisiä työntekijöitä vastaan.

Järjestö työllistää noin 30 000 ihmistä miehitetyillä alueilla, Libanonissa, Jordaniassa ja Syyriassa. Gazan kaistalla järjestön työntekijöitä on noin 13 000.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan kuukausia jatkuneet Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset Gazassa ovat surmanneet jo yli 30 500 ihmistä. Valtaosa kuolleista on naisia ja lapsia.

YK:lta raportti lokakuun hyökkäyksen seksuaaliväkivallasta

Maanantaina julkaistun YK:n raportin mukaan on syytä uskoa, että Hamasin lokakuisen hyökkäyksen aikana raiskattiin ihmisiä. Lisäksi raportin mukaan on syytä uskoa, että Gazaan myöhemmin vietyjä panttivankeja on raiskattu.