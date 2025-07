Israel hyökkäsi WHO:n asuintiloihin Gazassa

WHO:n pääjohtajan mukaan Israelin evakuointikäsky Deir al-Balahin alueella on ajanut Gazan terveydenhuoltojärjestelmää lähemmäs romahtamista.

Israel hyökkäsi maanantaina YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n henkilöstön asuintiloihin Gazan keskiosassa sijaitsevassa Deir al-Balahissa. Asiasta kertoo WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus X-viestipalvelussa.

Asuintiloissa oli ollut WHO:n työntekijöiden lisäksi heidän perheenjäseniään.

Tedros kertoo, että israelilaisjoukot tunkeutuivat asuintiloihin, mikä pakotti tiloissa majoittuneet naiset ja lapset evakuoitumaan kohti al-Mawasia keskellä aktiivisia sotatoimia. Miespuolisten työntekijöiden ja perheenjäsenten kädet sidottiin, heidät riisuttiin ja heitä kuulusteltiin.

Tedrosin mukaan Israelin asevoimat otti kiinni kaksi WHO:n työntekijää ja kaksi järjestön työntekijöiden perheenjäsentä. Kiinni otetuista kolme vapautettiin myöhemmin, mutta yksi työntekijöistä jäi edelleen Israelin haltuun.

WHO:n työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään oli Tedrosin mukaan evakuoitu järjestön toimistoon heti, kun se oli mahdollista.

Tedrosin mukaan alueella sijaitseva WHO:n päävarasto niin ikään vaurioitui ja on poistettu käytöstä.

Israelin asevoimat antoi sunnuntaina kehotuksen poistua Deir al-Balahin alueelta ja teki maanantaina iskuja alueelle. YK:n hätäaputoimisto (OCHA) on arvioinut, että alueella oli evakuointikehotuksen antamisen aikaan 50 000–80 000 ihmistä.

– Tuoreimmalla evakuointikäskyllä Deir al-Balahissa on ollut vaikutusta useisiin WHO:n toimitiloihin, ja se on heikentänyt kykyämme toimia Gazassa sekä ajanut terveydenhuoltojärjestelmää lähemmäs romahtamista, Tedros kertoi viestissään.

Deir al-Balah oli yksi niistä harvoista Gazan osista, joissa Israel ei ollut vielä aiemmin tehnyt merkittävää maaoperaatiota yli 20 kuukautta kestäneen hyökkäyksensä aikana.

Guterres kauhistunut Gazan tilanteesta

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi iskuja Deir al-Balahissa sijaitseviin YK:n asuintiloihin.

– YK:n henkilöstöä on pysynyt Deir al-Balahissa, ja kaksi YK:n majoitustilaa on ollut iskun kohteena, vaikka osapuolille on ilmoitettu YK:n tilojen sijainnit, Guterresin tiedottajan Stephane Dujarricin julkaisemassa lausunnossa kerrotaan.

Pääsihteeri on lausunnon mukaan kauhistunut Gazan nopeasti heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta.

– Pääsihteeri tuomitsee jyrkästi käynnissä olevat väkivaltaisuudet, mukaan lukien ruokaa perheilleen hakevien ampumisen, surmaamisen ja haavoittamisen, lausunnossa sanotaan.

Lausunnossa muistutetaan, että Israelilla on velvollisuus sallia ja edistää kaikin keinoin YK:n ja muiden järjestöjen humanitaarista avustustyötä.