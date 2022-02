YK:n mukaan jo 100 000 ihmistä jättänyt kotinsa Ukrainassa – näin Suomi valmistautuu auttamaan

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kommentoi torstaina MTV Uutisille, että harkinnassa on siviiliavun lähettäminen Ukrainaan sekä varautuminen pakolaisten saapumiseen Ukrainan naapurimaihin sekä myös Suomeen saakka.

– Täytyy myös varautua siihen, että ihmisiä lähtee hakemaan turvaa muualta. Tällä hetkellä ei ole suurta liikehdintää näkyvissä. Oletus on, että naapurimaihin lähdetään ensin, mutta olemme varautuneet siihen, että myös Suomeen tulee turvapaikanhakijoita. Varaudumme, että voimme heitä nopeassakin ajassa auttaa, Mikkonen kertoo.

"Vastaanoton tilanne on hyvä"

Ukrainan tilanteen kärjistymiseen on varauduttu myös Maahanmuuttovirastossa eli Migrissä. Ylijohtaja Jari Kähkönen sanoo, että tilannekuvaa päivitetään jatkuvasti esimerkiksi saapuvien turvapaikanhakijoiden suhteen. Vastaanottokeskusten kapasiteettia on myös käyty läpi.

– Vastaanoton tilanne on hyvä. Meillä on runsaat tuhat petipaikkaa valmiina käyttöönotettavaksi. Eli valmius on hyvä. Sisäinen pakolaisuus ja naapurivaltiot ovat ensisijaisia, mutta varmasti Suomeenkin tulee ihmisiä sodan jaloista tulevien päivien ja viikkojen aikana, sanoo Kähkönen.