Sisäministeriö kertoo ukrainalaisten pakolaisten menneen toistaiseksi sukulaisten ja tuttavien luokse – Suomi seuraa myös Venäjän sisäistä tilannetta

Tiedotustilaisuudessa käsitellään sitä, kuinka paljon ukrainalaisia turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen ja miten EU:n uusi tilapäisen suojelun direktiivi toimii? Tarkoituksena on kertoa myös siitä, miten suomalaiset voivat pakolaisia auttaa.

Tilaisuudessa ovat paikalla esimerkiksi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.), ylijohtaja Minna Hulkkonen, Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen ja SPR:n edustaja.

Kello 15.55. Venäjän sisäisen tilanteen muuttumiseen on varauduttu. Tilannetta seurataan rajalla tarkasti ja varaudutaan erilaisiin tilanteisiin.Tiedotustilaisuus päättyi ja lopetamme seurannan. Kiitos mielenkiinnosta.

Kello 15.52. Suomalaisten auttamishalu on ollut suurta. Luotettavien järjestöjen kautta kannattaa auttaa. Huijauksiakin on jo tapahtunut. Myös myöhemmin tarvitaan apua, kun ukrainalaisia tulee mahdollisesti enemmän Suomeen. Rahallisen tuen lisäksi voi lähteä vapaaehtoiseksi. On paljon järjestöjä, jotka auttavat.

Kello 15.50. Venäläisten tulijoiden määrä on lisääntynyt noin parilla sadalla hengellä. Suomi on yksi kauttakulkumaa Eurooppaan. Viisumihakemuksia on vähän enemmän tullut, mutta tuoreet määräät eivät ole tiedossa.

Kello 15.41. Venäläisten tulijoiden määrässä on pientä kasvua, mutta kokonaismäärät ovat yhä pieniä. Venäläisten turvapaikkahakemuksia arvioidaan yksilöllisesti. Venäjä arvioidaan turvalliseksi maaksi. Venäjältä ei ole tullut poikkeuksellista määrää turvapaikkahakemuksia.

Kello 15.39. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida kustannuksia vastaanotosta, kun tulijoiden määrää ei tiedetä. Sisäministeri Mikkosen mukaan hallitus on varautunut kustannuksiin. EU katsoo, miten jäsenvaltioita voidaan tukea, tämä työ on vielä kesken. Espanjassa, Italiassa ja Puolassa on suuret vähemmistöt ukrainalaisia Euroopassa. Suomessa on noin 7 000 ukrainalaisen yhteisö. Suomi saattaa olle pakolaisten silmissä syrjäinen maa. Kaikki otetaan vastaan, jotka Suomeen tulevat Ukrainasta.

Kello 15.32. Hätäapu-keräys tuottanut jo noin 10 miljoonaa euroa. Info-pisteisiin kerätään suomalaisten antama apu, joka koskee niin kuljetuksia, tavaroita ja majoitusta. SPR koordinoi verkkosivujensa kautta apua.

Kello 15.30. Ukrainaan lähetetään apua erityisesti Unkarin, Romanian ja Puolan kautta. SPR on valmis auttamaan myös Ukrainan pakolaisia. Vastaanottokeskusten kapasiteettia voidaan nostaa nopeasti 10 000 henkeen.

Kello 15.27. Majoituspaikkojen määrää on lisätty noin kahdella tuhannella paikalla vastaanottokeskuksissa. Tilannetta seurataan tiiviisti. Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tiloja on jo kartoitettu varmuuden vuoksi. Suomalaisten auttamishalua kiitetään. Migri toivoo tietoa vapaaehtosista kuljetuksista Ukrainan rajoilta Suomeen, jotta tulijoihin voidaan varautua. Ihmiset tarvitsevat alkuvaiheessa tukea, erityisesti lapset. Aki Pihlaja SPR:stä sanoo, että kyseessä on humanitaarinen kriisi, joka kestää pitkään. Vielä sodan jälkeen jälleenrakennus kestää pitkään. Nyt keskitytään, veden, ruoan ja suojan tarjoamiseen. Suomen Punainen Risti tukee katastrofirahastosta 1,1 miljoonan euron edestä apua. Alueella on seitsemän SPR:n työntekijää.

Kello 15.22. Suomi tekee lisäksi kansallisen päätöksen siitä, että tilapäinen suojelu koskee myös heitä, jotka ovat tulleet Ukrainasta Suomeen ennen Venäjän hyökkäystä. EU-päätös koskee hyökkäyksen jälkeen saapuneita.

Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkö Elina Immonen kertoo, että Suomesta on verrattain vähän haettu turvapaikkoja Ukrainasta. Toistaiseksi 681 hakemusta tullut Ukrainasta. Ukrainalaisten ei kuitenkaan ole pakko hakea turvapaikkaa. Suomi ei ole ensisijainen kohde hakeutua Ukrainasta, koska siteita Suomeen on vähemmän kuin esimerkiksi Puolaan. Tilapäisen suojelun mekanismia ei ole ennen käyetty. Tilapäistä suojelua saavat ovat oikeutettuja asumaan vastaanottokeskuksissa. Suuri osa järjestää kuitenkin majoituksensa itse. Ainakin toistaiseksi.

Kello 15.15. On oletettavaa, että Suomeenkin tullaan tuttavien luokse. Yli 10 000 henkeä ollut Suomessa erityisesti maatalouden kausitöissä ja siten Suomeen on syntynyt kontakteja. Suomessa on tehty paljon töitä, että tulijoille saadaan tietoa, miten Suomessa pääsee eteenpäin. Infopisteitä tulee Helsingin satamaan ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ukrainalaisille pakolaisille on annettu tilapäisen suojelun direktiivin mukaisia lupia EU-maissa. Se tarkoittaa viisumivapautta 90 päivän ajan rekisteröitymisen jälkeen. Tuona aikana on esimerkiksi työoikeus ja oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Menettely on yksinkertaisempi kuin turvapaikkahaku.

Kello 15.11. Sisäministeriön ylijohtaja Minna Hulkkonen sanoo, että noin miljoona ukrainalaista on Puolassa. He ovat suurimmaksi osaksi tukeutuneet tuttavien ja sukulaisten turvaan. Kun tilanne pitkittyy, syntyy tarvetta viranomaisten vastaanottotoimille Ukrainan naapurimaissa. Turvapaikkoja haettu vain vähän, noin 5 000 Euroopassa. Ukrainalaiset matkustavat tuttaviensa luokse, mutta tilanne muuttuu. Lähiviikkoina pakenevien määrä kasvaa. UNHCR on arvioinut Ukrainasta lähtevän neljä miljoonaa pakolaista, mutta on suurempiakin arvioita. Suomeen tulevien pakolaisten määrää on vaikea arvioida.

Kello 15.08. Suomi on lähettänyt muun muassa telttoja ja ensiaputarvikkeita. Moldovaan on lähtenyt pelastusalan ammattilaisia. Ukrainalaiset tarvitsevat täyden tuen. Viranomaisilta kysytään, miten voidaan auttaa. Mikkosen mukaan paras keino on avustaa ukrainalaisia auttavia järjestöjä. Pakolaisia pyritään ottamaan hyvin vastaan. Suomalaisten auttamishalu on ollut Mikkosen mukaan suurta ja hän kiittää kansalaisia, järjestöjä ja yrityksiä siitä.