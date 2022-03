Reilut 600 ukrainalaista pakolaista on tähän mennessä hakenut Suomesta turvapaikkaa – "Varmasti useisiin tuhansiin tulijoihin on täälläkin syytä varautua"

Ukrainalaiset voivat liikkua vapaasti ilman viisumia Schengen-alueella kolmen kuukauden ajan. EU on päättänyt myös tarjota pakolaisille tilapäistä suojelua, jonka turvin tulijat saavat oleskeluluvan sekä pääsyn koulutukseen ja työmarkkinoille.

Maahanmuuttovirasto Migrin arvion mukaan Suomeen saattaisi tulla useita tuhansia Ukrainan pakolaisia.

Ukrainalaiset pakolaiset ovat jättäneet Suomessa lauantaihin mennessä 627 turvapaikkahakemusta. Ukrainalaisia pakolaisia voi kuitenkin olla Suomessa huomattavasti enemmän.

– Voidaan olettaa, että sodan alettua Suomeen on saapunut jopa moninkertainen määrä pakolaisia, koska kaikki eivät ole hakeneet turvapaikkaa, muistuttaa Maahanmuuttovirasto Migrin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Viranomaisilla vaikeuksia saada kokonaiskuvaa

Turvapaikanhakijoista noin 200 on asettunut Migrin vastaanottokeskuksiin.

– Aika paljon on menty yksityismajoitukseen. Tulijoilla on ollut omia kontakteja ja sehän on sinänsä okei, toteaa Nuutinen.

Koska niin monet yksityiset tahot ovat hakeneet pakolaisia Ukrainan rajalta ja majoittaneet heitä, viranomaisilla ei ole aivan tarkkaa kokonaiskuvaa tulijoiden määrästä ja sijaintipaikasta.

– Meillä on ollut vähän vaikeuksia ylläpitää tilannekuvaa, koska kaikki eivät näy tai ilmoittaudu rajoilla, sanoo Nuutinen.

Migri toivoo ilmoituksia pakolaisista

Migri toivookin, että heille ilmoitettaisiin tulijoista.

– Me toivomme, että meihin otettaisiin yhteyttä etukäteen, jos ollaan hakemassa pakolaisia ja ilmoitettaisiin jo matkan varrelta tulijoista. On aina parempi, että voidaan ennakoida ja tehdä vastaanoton järjestelyt ja ylipäätään tiedetään, mihin on syytä varautua, toivoo Nuutinen.

Tähän mennessä Migriin on tullut noin 100 yhteydenottoa, joissa on ilmoitettu tulevista Ukrainan pakolaisista.

Suomeen ei odoteta isoa pakolaisaaltoa

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Ukrainasta on tähän mennessä paennut 1,5 miljoonaa ihmistä. Järjestö arvioi, että kaikkiaan pakolaisten määrä voi nousta 4 miljoonaan.

Migri arvioi, että Suomeen ei suuntautuisi suurta pakolaisaaltoa.

– Me toki saamme tästä osamme, mutta jo tämän päivän luvuista näemme, että meidän luvut ovat suhteellisen maltillisia ja uskon, että ne tulevat sellaisina pysymäänkin. Varmasti luvut tästä kasvavat merkittävästikin. Kyllä varmasti useisiin tuhansiin tulijoihin on täälläkin syytä varautua, pohtii Nuutinen.

Petipaikkojen määrää vastaanottokeskuksissa lisätty

Suomessa on 20 aikuisten vastaanottokeskusta ja 7 alaikäisyksikköä. Niiden kapasiteettia on jo lisätty aiemmasta 3400 petipaikasta 5400 petipaikkaan.

– Paikkojen määrää kasvatetaan sen verran kuin on tarvis. Kaikki hoidetaan. Sen mukaan eletään, miten tilanne kehittyy, lupaa Nuutinen.

Kunnat, seurakunnat ja järjestöt talkoisiin

Nuutisen mukaan nyt Suomessa on varauduttu paremmin suuriinkin pakolaismääriin kuin vuonna 2015, jolloin 32 000 pakolaista haki Suomesta turvapaikkaa.