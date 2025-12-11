Israelilaisvirkamiehen mukaan Hamas riisutaan aseista ja Gaza demilitarisoidaan.
Israel sanoo, että palestiinalainen äärijärjestö Hamas tullaan riisumaan aseista osana Gazan rauhansuunnitelmaa.
Israelilainen virkamies kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:lle. Virkamiehen mukaan Hamas riisutaan aseista ja Gaza demilitarisoidaan.
Hamasin edustaja sanoi keskiviikkona qatarilaismedia al-Jazeeralle, että Hamas on valmis väliaikaisesti niin sanotusti jäädyttämään aseet, mutta äärijärjestö vastustaa yhä vaatimusta täydellisestä aseistariisunnasta.
Hamasin aseistariisunta on osa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gazan-rauhansuunnitelmaa.