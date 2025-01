Toinen herttuatar Meghanin projekti viivästyy

Lähteiden mukaan herttuatar Meghanin on tarkoitus jatkaa podcastinsa tekemistä uudella alustalla, mutta senkin julkaisu viivästyy.

Hiljattain tiedotettiin herttuatar Meghanin pyytäneen Netflixia viivästyttämään uuden With Love, Meghan -sarjansa aloitusta, jotta hän voisi keskittyä Los Angelesin maastopalojen uhrien auttamiseen. Sarja oli tarkoitus julkaista 15. tammikuuta, ja uusi julkaisupäivämäärä on 4. maaliskuuta.

Samaisesta syystä myös toinen Meghanin projekti viivästyy, kertoo Hello!.

Expressin mukaan Meghan allekirjoitti viime vuoden helmikuussa uuden podcast-sopimuksen Lemonada Median kanssa, kun yhteistyö Spotifyn kanssa oli tullut päätökseensä. Meghanin olisi lähteiden mukaan tarkoitus juontaa omaa ohjelmaansa, ja Lemonada Media julkaisisi myös herttuattaren aiemman, Spotifylle alun perin tuotetun Archetypes-podcastin omilla alustoillaan.

Lemonada Media julkaisi tammikuun alussa Instagram-tilillään päivityksen, jossa vihjailtiin mitä alustalla olisi tuleman pitää vuonna 2025. Julkaisussa näkyy myös Meghanin Archetypes-podcast.

Muuta tietoa Meghanin podcastin julkaisuajankohdasta ei ole Lemonada Medialta tihkunut. Lähteiden mukaan sitä saataisiin kuitenkin odottaa tuhoisista maastopaloista johtuen.

Töiden saralla Meghanilla ja hänen puolisollaan prinssi Harrylla on ymmärretty olleen jokseenkin kuoppaisaa viime vuosien aikana. Kesällä 2023 parin miljoonien arvoisen sopimuksen uutisoitiin päättyneen ennen aikojaan ja vuonna 2024 Harryn ja Meghanin Archewell-säätiö julistettiin maksuhäiriöiseksi – joskin asia korjattiin nopeasti.

Pariskunnalla on yhä voimissaan sopimus Netflixin kanssa, ja heidän on määrä tuottaa vielä uusia sarjoja suoratoistopalvelulle. Tunnetuin Harryn ja Meghanin Netflix-sarjoista on alkuvuodesta 2023 ilmestynyt Harry & Meghan, jossa pari kertasi parisuhteensa vaiheita sekä sen aikana kohtaamiaan haasteita kuninkaallisessa perheessä.

Heti vuoden 2025 ensimmäisenä päivänä Meghan teki vuosien tauon jälkeen paluun Instagramiin omalla henkilökohtaisella tilillään, ja kertoi pian sen jälkeen hänen uudesta, Netflixissa julkaistavasta sarjastaan With Love, Meghan.