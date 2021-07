Yhdysvaltojen valtiovarainministeri syyttää EU:n digiverohanketta: Pääkohteena Google, Amazon, Facebook ja Apple

Komissio torjuu syrjintäsyytökset

EU-komission on määrä esitellä uusi digiverosuunnitelma myöhemmin heinäkuussa. Komission mukaan esitys on yhteensopiva OECD:n suunnitelman kanssa ja koskisi tuhansia yrityksiä, myös eurooppalaisia. Digiverolla kerättävät tulot on tarkoitus käyttää rahoittamaan EU:n 750 miljardin euron koronakriisin jälkeistä elpymispakettia.

– Aion käyttää tilaisuutta hyväkseni selittääkseni, miksi myös sovun ulkopuolelle jääneiden eurooppalaisten maiden etu on olla mukana tässä kehyssopimuksessa. Joissakin tapauksissa kyseessä on hyvin teknisistä kysymyksistä, jotka on mahdollista ratkaista. Tiedän, että me kaikki teemme lähikuukausien aikana töitä niiden ratkaisemiseksi ja näiden maiden tuomiseksi sopuun mukaan.