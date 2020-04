Fox News: Donald Trump aikoo nimittää tyttärensä ja vävynsä ratkaisemaan Yhdysvaltojen talouden avaamista koronakriisistä

Presidentti Donald Trump on haaveillut jo pidemmän aikaa maan talouden avaamisesta, vaikka pandemia velloo tällä hetkellä Yhdysvalloissa todella pahasti. Yhdysvalloissa on sekä maailman eniten todettu koronavirustartuntoja että siitä seuranneita kuolemia. Tartuntoja on ainakin 581 000 ja kuolemia 23 500.