Yhdysvaltalaistutkimuksesta vastauksia: Modernan rokote antoi parhaan suojan koronatartuntaa vastaan

Selvityksissä tarkasteltiin rokotettujen sairaalatilastoja New Yorkin ja Kalifornian osalta. Kummassakin todettiin, että Modernan rokote antoi parhaan suojan koronatartuntaa vastaan. Toisena tuli Pfizer ja kolmantena Johnson & Johnson. Parhaan suojan antoi kuitenkin aiemmin sairastettu koronatartunta yhdistettynä rokotteeseen.

CDC painottaa Business Insiderin mukaan, että vaikka rokotuksen ja tartunnan yhdistelmä antoi erittäin hyvän suojan uuden tartunnan välttämiseksi, on rokote turvallisin tapa vahvistaa immuunipuolustusta virusta vastaan. Koronatartunta voi olla erittäin vakavakin, johtaen jopa kuolemaan , vaikka omikronviruksen kohdalla valtaosa tartunnoista onkin muita variantteja lievempiä.

Eroille voi olla monia syitä

On mahdollista, että Modernan suoja oli parempi sen vuoksi, että se sisälsi enemmän mRNA:ta kuin Pfizerin valmiste. Johnson & Johnsonin rokotteesta annettiin lisäksi vain yksi rokote, mikä voi vaikuttaa sen sijoittumiseen tilastoissa. Yhdysvalloissa Modernan rokotteet annettiin viikon pidemmällä annosvälillä kuin Pfizerin rokotteet, mikä voi antaa elimistölle aikaa rakentaa parempaa suojaa.

Vaikka luvut ovat kiinnostavia, on niillä vain rajallisesti annettavaa tälle päivälle. Nyt maailmalla valtaviruksena on deltan sijaan omikronmuunnos ja rokoteannoksia on annettu enemmän. Vielä huonommin luvut soveltuvat suoraan sovellettavaksi Suomeen, jossa muun maussa rokotteiden antovälit ovat erilaiset kuin Yhdysvalloissa.