Yhdysvaltalaissotilaat tappoivat siviilejä Pohjois-Koreassa – Trump: "En tiedä siitä mitään"

Kim Jong-Un, Donald Trump, kuvitus
Julkaistu 06.09.2025 17:21
Erika Sirviö

erika.sirvio@mtv.fi

Yhdysvaltalaislehden mukaan presidentti Donald Trump oli antanut hyväksynnän katastrofiin päättyneelle operaatiolle.

Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukot suorittivat vuonna 2019 epäonnistuneen operaation Pohjois-Koreassa, joka johti useamman pohjoiskorealaisen siviilin kuolemaan. 

Operaation oli hyväksynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka tuolloin palveli ensimmäisellä kaudellaan. Asiasta kertoi perjantaina yhdysvaltalaislehti The New York Times

Lehden tiedot perustuvat yli kahteenkymmeneen nimettömään sisäpiirilähteeseen, joihin kuuluu Trumpin ensimmäisen hallinnon jäseniä ja operaatioon perehtyneitä sotilashenkilöitä. Pieleen menneestä operaatiosta ei ole aiemmin kerrottu julkisuuteen. 

The New York Timesin mukaan Trumpin hallitus ei myöskään informoinut kongressin keskeisiä tiedustelukomiteoita operaatiosta, mikä saattoi rikkoa Yhdysvaltain lakia.

Trump kiisti perjantaina tietäneensä mitään epäonnistuneesta operaatiosta Pohjois-Koreassa.

– En tiedä siitä mitään. Kuulen siitä nyt ensimmäistä kertaa, Trump vastasi toimittajille. 

Trump ja Kim kävivät tuloksettomia neuvotteluja ydinaseista vuonna 2019.

Epäonnistunut operaatio johti kuolemiin

Salainen operaatio toteutettiin vuoden 2019 alkupuoliskolla, jolloin Trump kävi historiallisiksi kuvattuja ydinaseneuvotteluja Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin kanssa.

Ennen johtajien tapaamista Yhdysvaltain laivaston Navy Seal -erikoisjoukot määrättiin asentamaan Pohjois-Korean rannikkovesillä laitteita, joilla voitaisiin salakuunnella Kim Jong-unin viestintää.

Erikoisjoukot onnistuivat rantautumaan yön pimeydessä, mutta yllättäen paikalle ilmestyi pieni kalastusvene. Yhdysvaltalaiset avasivat tulen ja tappoivat veneen miehistön. 

Veneessä oli The New York Timesin mukaan kaksi tai kolme pohjoiskorealaista siviiliä, jotka olivat ilmeisesti sukeltamassa simpukoita. Sotilaat vetivät ruumiit veteen ja puukottivat niiden keuhkot, jotta ne uppoaisivat.

Välikohtauksen takia yhdysvaltalaisjoukot joutuivat keskeyttämään operaation, eikä salakuuntelulaitteita saatu asennettua.

Trumpin ja Kimin neuvottelut ydinaseista käytiin suunnitelmien mukaan Vietnamissa helmikuun lopussa 2019, mutta ne päättyivät tuloksettomina. Pohjois-Korea on jatkanut ydinohjelmaansa ja ballististen ohjusten kehittämistä.

