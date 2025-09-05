NYT: Trumpin hyväksymä erikoisjoukkojen operaatio karmeasti pieleen – tappoivat kalastajia

Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen Blackhawk-helikopteri.
Arkistokuva Yhdysvaltojen erikoisjoukkoistaCopyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press
Julkaistu 54 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Tuoreen paljastuksen mukaan Yhdysvaltain Navy Seals -erikoisjoukot tappoivat pohjoiskorealaisia kalastajia mönkään menneen salaisen operaation aikana.

Erikoisjoukkojen tavoitteena oli asentaa Pohjois-Koreaan salakuuntelulaite vuonna 2019 käytyjen korkean tason diplomaattisten neuvottelujen aikana. 

New York Timesin paljastuksesta uutisoi muun muassa Guardian ja Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat. NYT:n lähteiden mukaan Donald Trump hyväksyi operaation ensimmäisen presidenttikautensa aikana, kun hän oli mukana historiallisissa neuvotteluissa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Tietojen mukaan Seals-joukot lähetettiin Pohjois-Korean vesille ydinkäyttöisellä sukellusveneellä. Joukot siirrettiin kahteen minisukellusveneeseen, jotta ne pääsisivät rannikolle. Kahdeksan hengen joukon oli tarkoitus hiipiä ohi Pohjois-Korean rajavartijoiden, asentaa laite ja paeta huomaamatta. 

Operaatio meni pahasti pieleen, kun Navy Seals -joukot kohtasivat rannikolla pohjoiskorealaisia siviilejä, jotka olivat ilmeisesti sukeltamassa simpukoita. Raportin mukaan amerikkalaiset joukot avasivat tulen ja tappoivat kaikki pienellä kalastusaluksella olleet. Uhrien lukumäärästä ei ole tietoa.

Seals-joukot lähtivät paikalta asentamatta salakuuntelulaitetta.

Valkoinen talo ja Pentagon eivät ole kommentoineet paljastusta.

Lisää aiheesta:

Näin Pohjois-Korean sotilaita on yritetty "naamioida" venäläisiksiPohjois-Korea julkaisi videon "supersuurten" rakettien laukaisusta – nahkatakkinen johtaja orkestroiAseistetut miehet varastivat tietokoneita Pohjois-Korean suurlähetystöstä vain päiviä ennen Trumpin ja Kimin tapaamistaRaportti: Pohjois-Korealla salassa pidetty ohjusohjelman päämaja ja 20 muuta ohjustukikohtaaNYT: Pohjois-Korea hankki mustasta pörssistä ukrainalaisia rakettimoottoreita, joilla on yhteyksiä VenäjäänTrumpin "johtokeskus" golfklubin terassilla herättää kummastusta – sivulliset vieressä ohjuskoeraportin kuulemisessa
YhdysvallatDonald TrumpPohjois-KoreaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Yhdysvallat