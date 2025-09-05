NYT: Trumpin hyväksymä erikoisjoukkojen operaatio karmeasti pieleen – tappoivat kalastajia

Tuoreen paljastuksen mukaan Yhdysvaltain Navy Seals -erikoisjoukot tappoivat pohjoiskorealaisia kalastajia mönkään menneen salaisen operaation aikana.

Erikoisjoukkojen tavoitteena oli asentaa Pohjois-Koreaan salakuuntelulaite vuonna 2019 käytyjen korkean tason diplomaattisten neuvottelujen aikana.

New York Timesin paljastuksesta uutisoi muun muassa Guardian ja Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat. NYT:n lähteiden mukaan Donald Trump hyväksyi operaation ensimmäisen presidenttikautensa aikana, kun hän oli mukana historiallisissa neuvotteluissa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa.

Tietojen mukaan Seals-joukot lähetettiin Pohjois-Korean vesille ydinkäyttöisellä sukellusveneellä. Joukot siirrettiin kahteen minisukellusveneeseen, jotta ne pääsisivät rannikolle. Kahdeksan hengen joukon oli tarkoitus hiipiä ohi Pohjois-Korean rajavartijoiden, asentaa laite ja paeta huomaamatta.

Operaatio meni pahasti pieleen, kun Navy Seals -joukot kohtasivat rannikolla pohjoiskorealaisia siviilejä, jotka olivat ilmeisesti sukeltamassa simpukoita. Raportin mukaan amerikkalaiset joukot avasivat tulen ja tappoivat kaikki pienellä kalastusaluksella olleet. Uhrien lukumäärästä ei ole tietoa.

Seals-joukot lähtivät paikalta asentamatta salakuuntelulaitetta.

Valkoinen talo ja Pentagon eivät ole kommentoineet paljastusta.