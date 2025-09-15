Israelissa vieraileva ulkoministeri Marco Rubio on luvannut Yhdysvaltojen vankkumatonta tukea Israelille sen tavoitteissa Gazan kaistalla.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi pitävänsä Rubion vierailua selvänä viestinä Yhdysvaltojen tuesta Israelille. Ennen tätä Rubio ja Netanjahu keskustelivat Israelin meneillään olevasta sotaoperaatiosta Gazan kaistalla.
Viimeviikkoinen Israelin isku Qatarin Dohaan Hamasin johtoa vastaan on uhannut suistaa aseleponeuvottelut raiteiltaan.
Arabi- ja muslimimaiden johtajat ovat tänään koolla Qatarissa Israelin hyökkäyksen vuoksi.