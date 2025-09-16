Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu iske enää uudelleen Qatariin.
Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa.
Israel teki viime viikolla Qatarin pääkaupunkiin Dohaan iskun, joka kohdistui Israelin mukaan äärijärjestö Hamasin johtoon. Netanjahu on puolustanut iskua eikä ole sulkenut pois uusien iskujen mahdollisuutta.
Qatar on Yhdysvaltain läheinen liittolainen. Qatar on lisäksi välittänyt aseleponeuvotteluja Israelin ja Hamasin välillä.