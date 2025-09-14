Israelin pääministeri kiittelee USA:n ja Israelin vahvaa liittolaissuhdetta USA:n ulkoministerin Israelin-vierailun yhteydessä.

Israelissa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kävi tänään sunnuntaina rukoilemassa Jerusalemin Länsimuurilla, joka on yksi juutalaisuuden pyhimmistä paikoista.

Hänen seuranaan oli Yhdysvaltain Israelin-suurlähettiläs Mike Huckabee.

Vaikka Rubio on roomalaiskatolinen ja Huckabee protestantti, molemmat pukivat perinteiset juutalaiset kipa-päähineet muurilla vieraillessaan.

Kipaa käyttävät tyypillisesti vain juutalaiset miehet, mutta sitä voi käyttää myös uskonnon ulkopuolinen ihminen, jos hän haluaa osoittaa kunnioitusta uskonnollista juutalaista, perinteitä tai juutalaisia ihmisiä kohtaan.

Netanjahu hehkutti tiivistä yhteistyötä

Paikalla oli myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, joka totesi maiden välisen liittolaissuhteen olevan vahvempi kuin koskaan.

– Mielestäni tämä vierailu on esimerkki Israelin ja Yhdysvaltojen välisen liittolaisuuden kestävyydestä ja voimasta. Se on yhtä vahva ja kestävä kuin Länsimuurin kivet, joita juuri kosketimme, Netanjahu sanoi toimittajille vierailun yhteydessä.

Presidentti Donald Trumpin hallinto oli aiemmin ärsyyntynyt Israelin Qatariin tekemästä ilmaiskusta, jossa sai surmansa viisi Hamasin jäsentä ja qatarilainen vartija.

Kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut iskun.

Rubio sanoi ennen vierailua keskustelevansa Netanjahun kanssa iskuista, mutta etteivät ne heikennä maiden suhteita.

Viime vierailu Trumpin edelliskaudelta

Yhdysvaltalaisvieraille esiteltiin Jerusalemin toisen temppelin jäänteitä. Samassa kohteessa sijaitsee myös al-Aqsan moskeija, joka on muslimien pyhä paikka.

Perinteisesti Yhdysvallat on yrittänyt näyttäytyä neutraalina kohteeseen liittyvissä uskonnollisissa kiistoissa.

Rubio on korkea-arvoisin Länsimuurilla käynyt Yhdysvaltain edustaja sitten Trumpin ensimmäisen kauden, jolloin silloinen ulkoministeri Mike Pompeo vieraili kohteessa vuonna 2019.

Presidentti Joe Bidenin kauden ulkoministeri Antony Blinken vieraili Israelissa useita kertoja sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksensä maahan vuoden 2023 lokakuussa, mutta Blinken pitäytyi vierailuillaan maallisemmassa Tel Avivin kaupungissa. Näin Blinken teki siitäkin huolimatta, että hän on itse juutalainen.