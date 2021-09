Yhdysvaltain suosituimman podcastin juontaja Joe Rogan kertoo hoitavansa koronaa syömällä hevosille tarkoitettua matolääkettä

– Tiesin, mistä on kyse, joten aamulla nousin, kävin testissä ja selvisi, että minulla on covid, hän sanoi keskiviikkona paikallista aikaa julkaistussa videossa.

Syö tautiin erilaisia rohtoja

Rogan kertoo kuitenkin voivansa nyt jo hyvin ja kertoo, että hänellä on takanaan oikeastaan vain yksi huono päivä.

Konservatiivisen median hahmot, poliitikot ja jotkut lääkärit ovat mainostaneet kiistanalaista matolääkettä. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on kuitenkin varoittanut, ettei ivermektiiniä tulisi käyttää koronan hoitamiseen.

– Et ole hevonen. Et ole lehmä. Oikeasti. Lopettakaa, FDA tviittasi viime kuussa.

Washington Postin mukaan Yhdysvaltain myrkytyskeskukset ovat ilmoittaneet, että niihin on tullut valtava määrä soittoja ivermektiinialtistuksien vuoksi. Heinäkuussa aiheesta tehtyjen soittojen määrä kasvoi viisinkertaiseksi normaalista.

Rogan on levittänyt alustallaan virheellisiä koronatietoja

Myös stand up -koomikkona ja televisiojuontajana tunnettu Rogan on kiistanalainen hahmo. Hän on väittänyt esimerkiksi, että Sandy Hookin kouluampuminen ei olisi ollut totta. Sandy Hookin alakouluun vuonna 2012 iskenyt 20-vuotias mies surmasi 20 lasta ja kuusi aikuista ennen kuin tappoi itsensä.