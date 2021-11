Rokotettujen julkkisten koronatartunnat lietsovat väärää tietoa rokotteiden tehosta – rokote toimii mutta "ei ole maaginen voimakenttä"

Kertoessaan tartunnasta Psaki kiitti rokotusta siitä, että tauti on lievä. Silti häntä kutsuttiin Twitterissä "eläväksi todisteeksi rokotteen tehottomuudesta". Vastaavia väitteitä esitettiin Powellin kuoleman jälkeen, vaikka Powellilla oli syöpä ja vieläpä tyypiltään sellainen, jonka asiantuntijat sanovat heikentävän rokotteen tehoa.

Terveenä pysyvät eivät nouse uutisiin

"Breakthrough caseista" uutisoinnin vuoksi väärän tiedon korjaaminen on entistä tärkeämpää, sanoo kansanterveystieteen tutkija Devon Greyson Brittiläisen Kolumbian yliopistosta.

– Rokote on mieletöntä teknologiaa, mutta se ei ole maaginen voimakenttä, Greyson kuvailee.

Terveyden ja tieteen disinformaation asiantuntija Yotam Ophir New Yorkin osavaltionyliopistoon kuuluvasta Buffalon yliopistosta penää terveysviestijöiltä parempaa kykyä vastata yleisön odotuksiin kertomalla rokotteiden hyödyistä ja haitoista. Toinen ongelma on hänen mukaansa se, että ihmisillä on taipumusta kiinnittää paljon huomiota näkyviin tapauksiin.