– Haluaisin äänestää tänä iltana senaatin istunnon jälkeen, mutta kaikilta kestää jonkin aikaa palata (äänestämään), Johnson sanoi CNN:lle.

Kompromissiratkaisu vaatii vielä edustajainhuoneen hyväksynnän sekä presidentti Donald Trumpin allekirjoituksen.

Senaatti järjesti asiasta monta äänestystä maanantaina Washingtonin aikaa. Viimeisen äänestyksen läpimenosta kerrottiin Suomen aikaa tiistaina aamuyöstä kello neljän jälkeen.

Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt rahoituspaketin, jolla pyritään saamaan päätökseen liittovaltion hallinnon ennätyspitkä sulku. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja Washington Post .

Lakipaketti vaatii senaatin jälkeen vielä edustajainhuoneen hyväksynnän sekä presidentti Donald Trumpin allekirjoituksen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan edustajainhuone voi päästä äänestämään asiasta ehkä jo keskiviikkona.

Sulku kestänyt yli 40 päivää

Presidentti Trump sanoi paikallista aikaa maanantaina, että demokraattijohtaja Schumer oli mennyt liian pitkälle sulkukiistassa. Trump kommentoi Schumerin toimintaa Fox Newsin haastattelussa, kun juontaja Laura Ingraham otti esille vaateet Schumerin väistymisestä johtopalliltaan.

Ingraham kysyi Trumpilta, mitä tämä tarkoittaa omalla kommentillaan, mutta Trump ei juuri näkemystään avannut.

Trump ja republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja liittovaltion hallinnon sulusta, vaikka edustajainhuone, senaatti ja Valkoinen talo ovat kaikki republikaanien hallinnassa.

Terveysvakuutukset kiistan keskiössä

Viimeisin sulku liittyy rahoituskiistaan, jossa on kyse erityisesti terveydenhuollosta. Demokraatit ovat olleet huolissaan, että terveysvakuutusmaksujen verohyvitykset loppuvat ja kansalaisten terveydenhuoltokulut kasvavat.

Mitään suoraa taetta verohyvityksien jatkumiselle ei kuitenkaan ole tarjolla, ja esimerkiksi puhemies Johnson on sanonut CNN:lle, ettei hän takaa asiasta järjestettävän äänestystä edustajainhuoneessa.