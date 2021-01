Senaatin republikaanien johtaja ehdottaa, että Trumpin virkasyyteoikeudenkäyntiä lykättäisiin helmikuulle

Virkasyyte on järjestyksessään Trumpin toinen.

Trump on alkanut koota puolustustiimiään

Biden vannoi virkavalansa keskiviikkona. Tuoreen hallinnon lehdistösihteerin Jen Psakin mukaan Biden aikoo jättää Trumpin kohtalon kongressin päätettäväksi. Bidenin mukaan kongressin jäsenet voivat päättää, mikä on oikea tie eteenpäin.

Sittemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että ainakin eteläcarolinalainen lakimies Butch Bowers puolustaa Trumpia tämän tulevassa virkasyyteoikeudenkäynnissä. Asiasta kertoi muun muassa Trumpin neuvonantaja Jason Miller Twitterissä sekä CNN.

Virkasyyte voidaan lähettää senaattiin jo tällä viikolla

Pelosin mukaan edustajainhuone on odottanut, että senaatti on valmis ottamaan syytteen vastaan ja senaatti on ilmoittanut nyt olevansa tähän valmis.