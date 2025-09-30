Senaatin demokraattijohtaja Schumerin mukaan liittovaltion hallinnon toimintojen osittaisen sulun estäminen on kiinni republikaaneista.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen mukaan Yhdysvallat on matkalla kohti liittovaltion hallinnon sulkua.

Vance syyttää uhkaavasta sulusta demokraatteja, joiden kanssa republikaanit eivät ole päässeet budjettineuvotteluissa sopuun. Demokraatit ovat esittäneet ehtoja sille, että he antaisivat tukensa sulun estävälle rahoitukselle.

Vancen mukaan sulku uhkaa, koska demokraatit eivät toimi oikein.

Senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumerin mukaan sulun estäminen on kiinni republikaaneista. Schumer sanoo tehneensä asiasta ehdotuksia republikaanipresidentti Donald Trumpille.

Jos sopua ei synny tiistain aikana, liittovaltion hallinnon toimintojen osittainen sulkeminen alkaa keskiviikkona paikallista aikaa.

Sulku pysäyttäisi ei-välttämättömiä toimintoja, minkä lisäksi satojatuhansia virkamiehiä jäisi tilapäisesti ilman palkkaa ja monien sosiaaliturvaetuuksien maksaminen keskeytyisi.

Valkoinen talo on osaltaan uhannut irtisanoa mittavan määrän virkamiehiä sen sijaan, että heidän palkanmaksunsa pidätettäisiin, kunnes sopu on saatu aikaan.

Kongressin edustajainhuone on jo hyväksynyt rahoituksen lyhytaikaisen jatkamisen.

Schumer: Trump on päätöksentekijä

Republikaanit ovat ehdottaneet nykyisen rahoituksen jatkamista marraskuun loppuun asti.

Altavastaajina kongressissa istuvat demokraatit ovat puolestaan pyrkineet hyödyntämään harvinaista mahdollisuuttaan käyttää valtaa päätöksenteossa.

Republikaaneilla on niukka enemmistö sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Budjettiesityksien hyväksymiseen tarvitaan kuitenkin 60 ääntä satapaikkaisessa senaatissa. Tämä tarkoittaa, että republikaanien olisi saatava ainakin seitsemän demokraattia budjettiesityksensä puolelle.

Demokraatit vuorostaan haluavat, että Trumpin hallinnon terveydenhuoltopalveluihin leikkauksia peruttaisiin satojen miljardien dollarien edestä.

He haluavat lisäksi estää Trumpia ja republikaaneja leikkaamasta hyväksyttyjä menoja perumalla ne myöhemmin kongressin päätöksellä, kuten he tekivät kesällä. Presidentin toiveesta tapahtuva hyväksyttyjen menojen peruminen vaatii kongressissa vain yksinkertaisen enemmistön.

– Viime kädessä hän on päätöksentekijä, Schumer sanoi Trumpista.

– Jos hän hyväksyy joitakin pyytämiämme asioita -- hän voi välttää hallinnon sulkemisen, mutta välillämme on edelleen suuria erimielisyyksiä, hän jatkoi.

Sulkeutumisuhka vastassa säännöllisesti

Niukkaenemmistöinen kongressi ajautuu säännöllisesti kahnaukseen liittovaltion rahoitukseen liittyen ja päätöksiä tehdään usein määräaikaa vasten vääntäen.

Maaliskuussa, kun sulkemisen uhka oli jo häämöttämässä, republikaanit kieltäytyivät käymästä demokraattien kanssa vuoropuhelua mittavista budjettileikkauksista ja tuhansien liittovaltion työntekijöiden irtisanomisista.

Tuolloin kymmenen senaatin demokraattia, Schumer mukaan lukien, äänesti vastahakoisesti väliaikaisen rahoitustoimenpiteen puolesta, jotta liittovaltion hallinnon sululta voitiin välttyä.

Demokraattisenaattoreiden keväinen ratkaisu aiheutti suuttumusta niin puolueen sisällä kuin kannattajien keskuudessakin. Monet äänestäjät vaativat demokraattijohtajia vastustamaan Trumpia, mutta Schumerin ja edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffriesin otteet ovat olleet toistaiseksi varsin vaisuja.