Toimittajat eivät jatkossa saisi kerätä tai käyttää tietoja, joita ei ole virallisesti hyväksytty julkaistavaksi.
Yhdysvaltain puolustusministeriö on ilmoittanut uusista rajoituksista toimittajille, jotka työskentelevät sen hallintorakennuksessa eli Pentagonissa, uutisoivat useat kansainväliset mediat.
Muun muassa New York Times kirjoittaa, että toimittajat eivät jatkossa saisi kerätä tai käyttää tietoja, joita ei ole virallisesti hyväksytty julkaistavaksi. 17-sivuisessa muistiossa sanotaan, että julkaistavat tiedot tulee hyväksyttää asianmukaisella viranomaisella, vaikka tiedot eivät olisi salassa pidettäviä.
Toisin toimiessa riskinä on, että toimittaja menettää lupansa toimia Pentagonissa.